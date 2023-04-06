台大到南加大 王米加勇闖好萊塢配樂圈

在白人男性主導、競爭激烈的好萊塢，才華橫溢的台灣姑娘王米加，正在創造屬於自己的一片天地。（受訪者提供）

在白人男性主導、競爭激烈的好萊塢 ，一位才華橫溢的台灣姑娘正在創造屬於自己的一片天地。她叫王米加(Cali Wang)，從台大到南加大 ，從故事工廠到漢斯季默工作室，從影視配樂到自創專輯，王米加看似順風順水的音樂之路，離不開才華、努力、勇氣、堅持交織的每一步。

王米加出生於洛杉磯，成長在台北，她的音樂旅程可追溯至孩童時期。她從小自學鋼琴、長笛等樂器，高中開始接觸流行樂，在樂隊裡彈吉他，那時她只把音樂當作興趣。選大學專業時，她並未考上心儀的法律系，誤打誤撞進入台灣大學戲劇系後，她學習到戲劇音樂，並決定將音樂作為事業發展。

大學畢業後，王米加在台灣從事戲劇配樂，與台南人、故事工廠等劇團都有合作。工作一年後，她希望能到全世界競爭最激烈的地方，即好萊塢，深入感受這個產業。彼時24歲的她進入了全球排名第一的南加州大學(USC)電影 配樂研究所，並獲取獎學金。在配樂的眾多分支裡，她嘗試過戲劇、遊戲配樂等，最終選擇專注於電影配樂。她認為電影配樂創作的自由度更大，且更具指向性，音樂要精準地匹配畫面呈現的內容，而不只是營造氛圍。

碩士一畢業，王米加就成功在知名作曲家漢斯．季默(Hans Zimmer)旗下工作，參與「憤怒鳥」「Playmobile」等好萊塢音樂製作，還獲得BMI Pete Carpenter Fellowship獎金，該獎項每年只頒予一位年輕作曲家。

在王米加參與過的各種項目中，她印象最深刻的是好萊塢影星荷莉貝瑞的導演處女作「逆轉擂台」(Bruised)，那是她第一次參與院線電影的製作，且要在一個月的短時間內完成商討、編寫、審核、製譜、錄音、混音的全過程。