服務華人深耕社區 聖市、世報理念契合

聖蓋博市市長哈靈頓(John Harrington)在副市長吳程遠的陪同下，日前與洛杉磯世界日報 社長于趾琴深入交流了如何更好服務社區的話題，雙方在這一話題上的理念高度契合，期待未來進一步合作。

于趾琴指出，世界日報的宗旨是服務在美華人 ，多年來深耕社區，讓他們更好地了解美國社會，為他們提供重要的社會資訊，幫助華人更好地生活。

哈靈頓對于趾琴提出的目標一拍即合，他表示，聖蓋博市府也有這樣的需求，因亞裔 占了城市大部分人口，如何將市府和民眾連結起來，將市府的信息傳遞給不同族裔，也是他們一貫的工作。他說，通過世界日報專業媒體平台，定能相輔相成，共同完成服務社區的目標。

雙方並期待未來進一步的合作。世界日報每年都會舉辦慶祝新年的「年節展」，最近一屆單日就吸引約15萬人參加。世報每年也會跟天普市合作舉辦慶中秋活動，多年來成為華人社區的明星活動。

而聖市近幾年為了服務亞裔社區，舉辦了包括農曆新年遊園會，每年10月的「餃子啤酒節」等，也非常成功。雙方在未來期待進一步合作，將更好的社區活動帶給民眾。

哈靈頓在聖市議會服務超過12年。他說，這期間只接受過兩家媒體訪問，對媒體持十分謹慎態度。此次來訪世界日報，體現了他對世界日報的信任，他稱讚世報在新聞報導上的專業性。