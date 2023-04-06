服務華人深耕社區 聖市、世報理念契合
聖蓋博市市長哈靈頓(John Harrington)在副市長吳程遠的陪同下，日前與洛杉磯世界日報社長于趾琴深入交流了如何更好服務社區的話題，雙方在這一話題上的理念高度契合，期待未來進一步合作。
于趾琴指出，世界日報的宗旨是服務在美華人，多年來深耕社區，讓他們更好地了解美國社會，為他們提供重要的社會資訊，幫助華人更好地生活。
哈靈頓對于趾琴提出的目標一拍即合，他表示，聖蓋博市府也有這樣的需求，因亞裔占了城市大部分人口，如何將市府和民眾連結起來，將市府的信息傳遞給不同族裔，也是他們一貫的工作。他說，通過世界日報專業媒體平台，定能相輔相成，共同完成服務社區的目標。
雙方並期待未來進一步的合作。世界日報每年都會舉辦慶祝新年的「年節展」，最近一屆單日就吸引約15萬人參加。世報每年也會跟天普市合作舉辦慶中秋活動，多年來成為華人社區的明星活動。
而聖市近幾年為了服務亞裔社區，舉辦了包括農曆新年遊園會，每年10月的「餃子啤酒節」等，也非常成功。雙方在未來期待進一步合作，將更好的社區活動帶給民眾。
哈靈頓在聖市議會服務超過12年。他說，這期間只接受過兩家媒體訪問，對媒體持十分謹慎態度。此次來訪世界日報，體現了他對世界日報的信任，他稱讚世報在新聞報導上的專業性。
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