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7歲男童失蹤 洛警公布照片籲協尋

洛杉磯訊
7歲的失蹤男孩名叫 Derek Clay，身高5呎，體重130磅。（LAPD提供）
7歲的失蹤男孩名叫 Derek Clay，身高5呎，體重130磅。（LAPD提供）

洛杉磯警察局( LAPD )正在全力尋找一名失蹤的七歲男孩，他最後一次出現，是在洛市阿靈頓高地( Arlington Heights )附近，沒有人知道孩子現在身在何處，截至發稿前已失蹤近24小時，警方還沒有找到任何有價值的線索。

LAPD 指出，失踪男孩名叫 Derek Clay，據了解，他最後一次被發現是在4月4日下午4時30分左右，出現在克倫肖大道(Crenshaw Boulevard)1100 號街區公寓大樓的院子裡。警方公佈失蹤孩子照片，他是一名黑人男孩，身高 5 呎，體重130磅，最後一次露面時身穿灰色T恤、灰色毛衣、深色褲子、以及一雙藍色鞋子。

LAPD 警官 Mike Lopez 表示，調查人員已經找到失蹤男孩的親生母親和他的兄弟，但沒有人知道孩子在哪裡，截至5日下午早些時候， Clay 仍然下落不明。Lopez 表示，「如果失蹤男孩有機會在電視上看到自己，如果你沒有遇到麻煩，希望你盡快通知家人，或者試著能不能找到人幫助你，請讓我們知道你在哪裡，這樣我們就可以幫助你，找到你。」

警方目前沒有任何信息表明有人觸犯法律，但七歲兒童的失踪仍被認為是一起重要的失踪案件，調查人員正在盡一切努力尋找男孩的位置，Lopez 說：「只有找到孩子，才能讓社區安心，讓家人安心。」任何知道有關這名男童信息的人都請致電 213-473-0476，聯繫威爾希爾地區警察局（ Wilshire Area Police Station）。

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