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個資外洩 321臥底警提告

編譯胡立宗╱綜合報導
個資遭到公開，321名臥底員警狀告洛市、LAPD。圖為洛市警局陣亡警員紀念牆。（記者丁曙╱攝影）
個資遭到公開，321名臥底員警狀告洛市、LAPD。圖為洛市警局陣亡警員紀念牆。（記者丁曙╱攝影）

洛市警察個資洩露案愈演愈烈，最新發展是321員警正式委託律師對洛市與LAPD提告，除了要求立即禁止散布相關個資，並追究洛市與LAPD的過失責任。

倡議團體3月底設立Watch the Watchers網站，民眾可以查詢合法取得的洛杉磯市警局(LAPD)員警個資，但是9300多筆資料中，卻包含了321名參與臥底偵查的員警，威脅他們的人身安全，其中一些人甚至已經將家人遷往別處。洛市警察公會之前已經提出申訴。

雖說洛市警局是依照加州公共紀錄法(California Public Records Act)提供相關資料，但是據稱LAPD合法值勤處(Office of Constitutional Policing)主管Lizabeth Rhodes在提交之前，並未剔除臥底員警，又未告知局長摩爾(Michel Moore)，最後才導致321名長期或短期潛入調查的員警身分曝光。摩爾與洛市市長貝斯(Karen Bass)都以強調，會以員警安全為第一優先。

員警委任的律師為Matthew McNicholas、Greg Smith、Jacob Kalinski。Matthew McNicholas 4日代表發言時強調，洛市市府與警局的過失已然威脅員警身家，相關人士必須負起責任，同時多項行動被迫中止，一些警員遭到威脅。律師團雖然會提交員警清冊明列他們被交付的任務，但出於對LAPD可能報復的擔憂，321位當事人的姓名不會公開。

但是當記者問及，洛市與警局到底要怎樣才能「撤回」相關個資，Matthew McNicholas回應指出，在數位時代，要完全撤回會非常困難，畢竟除了Watch the Watchers之外，很多人已經留了備份，但是洛市與LAPD啥都不做是絕對無法容忍的。

個資 警察 加州

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