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南加內陸 交通事故不斷

記者啟鉻╱河濱綜合報導
一家人在路上散步，不幸突遭車禍，幼兒喪生。（gofundme)
一家人在路上散步，不幸突遭車禍，幼兒喪生。（gofundme)

南加內陸和橙縣，最近發生多起交通事故，一名幼兒及兩名少年在車禍中不幸喪生。事故涉及列車與轎車相撞少女死亡、轎車失控撞向路邊人行道導致一家三人重傷，幼兒死亡。還有轎車翻覆，車上一名少年身亡。

聖伯納汀諾縣雷德蘭市(Redlands)4月4日晚，一輛轎車與大都會交通局列車(Metrolink)發生碰撞，轎車上一位母親受重傷，11歲女孩喪生。列車上一名乘客送醫，交通局發言人貝克表示，列車司乘人員沒有受傷。警方未透露死者姓名。

貝克也表示，有目擊者報告公鐵平交道口一個護欄放下碰到失事轎車頂部，警方正在調查。他說「看起來這起事故並非是有人要犯罪故意去撞車，而是一起意外事故，是個悲劇。」

事故列車是沿著Arrow Route線從雷德蘭大學至聖伯納汀諾市，這趟客車2022年10月才開始運行。而行經在雷德蘭市區的公鐵平交道口被認為很安全，而且客車接近路口時並不經常鳴笛提醒行人。

南橙縣(South Orange County)位於Las Flores社區，4月2日午後大約4時25分發生一起致命車禍，導致11個月大的幼兒喪生，父母親受重傷。據CHP說，事故發生時，一對夫妻推著載有幼兒的童車沿著Antonio Parkway的人行道上散步，一輛向北行駛現代轎車失控撞向人行道，遭撞擊的一家三人及肇事司機都被送往醫院，幼兒宣布不治。

就在一周前，河濱縣科洛那市發生一起轎車失控翻覆事故，一名十餘歲的少年喪生，司機和另一名乘客受輕傷。

車禍 橙縣 大都會

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