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中國作曲家戈洋進軍美國 獲傳奇電影配樂大師Hans簽約

記者張宏／洛杉磯報導
來自中國山西的音樂人弋洋在好萊塢用音樂丈量世界寬度。（記者張宏／攝影）
來自中國山西的音樂人弋洋在好萊塢用音樂丈量世界寬度。（記者張宏／攝影）

來自中國山西的音樂人弋洋在好萊塢用音樂丈量世界寬度。他是中國大熱劇集「都挺好」的音樂製作人、合作過李榮浩和張傑等歌手，現在在好萊塢最傳奇的電影配樂大師Hans Zimmer的The Bleeding Fingers工作室擔任作曲家，他也是工作室簽約的第一個華人作曲家。

今年即將進入30歲的弋洋音樂經歷豐富，他六歲歲跟父親學習小號，10歲開始學習鋼琴。他畢業於中央音樂學院的作曲系本科後又深造碩士學位。畢業後他萌生出國學習的念頭。

他說，自己只是普通家庭的子女，大學開始就自己掙錢養活自己。出國讀書開銷不小，他當時存款只夠一年學費，因為想出去的念頭太強烈，他這樣來到加州藝術學院(CalArts)，跟隨Bruce Broughton和Garry Shyman學習電影配樂 ，同時一邊學習，一邊幫中國國內工作，最終完成學業。

他說，2020年他畢業後準備回國修完音樂學院碩士學位，回國前收到Hans Zimmer的面試邀請，讓他在幾天內完成一首聖誕歌曲。他用三天創作了一首交響樂風格的聖誕歌曲，給Hans留下深刻印象，之後就開始做兼職合作。

弋洋在Hans Zimmer的The Bleeding Fingers工作室專屬...
弋洋在Hans Zimmer的The Bleeding Fingers工作室專屬工作室，門前貼著中國國旗。（弋洋提供）

2021年9月Hans邀請他加入自己的工作室，當時他在中國發展得很好，同李榮浩、張傑、成龍、蘇運瑩等知名藝人合作過，參與專輯和電視劇配樂的製作，還在各種大型綜藝擔任音樂總監。

他想進入更豐富的音樂世界，Hans Zimmer是數位混音先驅，他憑藉「獅子王」和「沙丘」兩次拿下奧斯卡最佳原創音樂獎。他的名言是人生太苦短，別用爛音樂折磨自己。和他工作可謂是很多音樂人的夢想，所以弋洋欣然接受邀請，再次回到美國。

這次來美國工作和上次學習心態完全不同，他作為Hans工作室簽約的第一個華人作曲家，時常要在幾天內完成一首曲子，且曲風跳躍多元。這需要作曲家有很強的短期學習能力和完成能力，且工作室有十多個作曲家，大家水準都很高。

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