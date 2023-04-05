中國音樂人安九歌詞創作 線上辦分享會首次在美開講

安九是來自中國的職業音樂人，擅長詞曲創作，代表作有「大決戰」主題曲「寸心」、「吟滄浪」等。（主辦方提供）

美國洛杉磯 華文作家協會「洛城詩刊」與南加 中華高校校友會聯盟文學社，共同主辦「從心出發，安九歌詞創作線上分享會」。這是安九首次在美國開講，並與中國獨立詩人劉合軍就詩與歌的話題展開對談。

活動上高校聯盟會長孫淑婷、洛城作協榮譽會長北奧分別致辭，線上有近百人參與。安九是來自中國的職業音樂人，擅長詞曲創作，發表原創歌曲百餘首。代表作有「大決戰」主題曲「寸心」、「吟滄浪」等。合作過的歌手包括張傑、譚維維、胡夏、周奇等。

美國洛杉磯華文作家協會「洛城詩刊」與南加中華高校校友會聯盟文學社共同主辦「從心出發，安九歌詞創作線上分享會」。（主辦方提供）

為讓聽眾有更直觀感受，講座中播放多首商業作詞的歌曲和原創歌曲。安九認為，「好」音樂是一個非常主觀的概念，作為一個音樂人，作品首先要取悅自己，在自己享受前提下再考慮聽眾喜好。每首歌風格不同、受眾不同、功用不同，很難有一個統一的判定標準，作者真實感受是最重要的。

談及詩歌創作，她表示，作為創作者，需要在堅守傳統和創新表達間尋求平衡。未來詩歌發展趨勢是現代化，商業化及與新媒體結合，詩歌題材和風格會更多樣化，更貼近年輕人審美。但追求自我和個性的小眾詩人和詞人仍然會有受眾。創作者內心力量往往是從個人經歷、閱讀和觀察中來的。而創作欲是作者內心真實感受，需要從多方面獲取內心支撐來完成一個作品，她也不否認天賦的作用。

講座是華文作家協會與高校聯盟文學社聯合主辦的第三次活動，今年還會有系列文學活動。