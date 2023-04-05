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門前偷包裹、翻信箱 華人區竊賊猖狂

記者邵敏／亞凱迪亞報導
男子目標明確，偷走門口的快遞包裹。（被害人提供）
男子目標明確，偷走門口的快遞包裹。（被害人提供）

南加地區盜竊案件頻發，洛杉磯縣華人聚居城市也沒有倖免，亞凱迪亞市(Arcadia)居民日前反映，放在門口的快遞包裹失竊，信箱也被翻得一塌糊塗，提醒亞市芳鄰提高警覺。

影音來源：被害人／記者邵敏後製

案發在4月2日下午3時30分左右，地點位於亞市鑽石街( Diamond Street )的一幢居民住宅。監控視頻顯示，一名身穿黑色上衣、淺色牛仔褲的年輕男子，戴黑色口罩，迅速進入居民家的前院，他目標非常明確，徑直走向門口的快遞包裹，很快就抱走一個亞馬遜的箱子。

贓物到手後，嫌疑男子並沒有馬上離去，他轉身走向院子中的信箱，依次對三個沒有上鎖的信箱搜羅個遍，整個作案過程大概在半分鐘左右。

案發後，被害屋主表示，小偷盜走的包裹是一箱貓糧，屋主對發生這樣的事件非常憤怒，在社群媒體上公佈視頻畫面，希望提醒附近鄰居提高警惕。

案發地位於亞凱迪亞公園(Arcadia County Park)附近，周圍有很多華人居住，是亞市的中心地區。不少華人居民指出，類似的盜竊案件在該地區一直頻繁發生，一名不願透露姓名的華人女士表示，自己停在門口的自行車屢次被盜。

亞市警方不久前也發佈公告，提醒居民注意盜竊案件，指出最近幾週入室盜竊案件多發，失竊的房屋基本上都沒有安裝防盜警報器，並表示警局將在特定時間、特定區域增派警員巡邏。

對於快遞包裹，相關建議指出，民眾應隨時查看自己的快遞是否送到，盡快取走不要放在室外，避免給不法分子有可乘之機。同時，確保信箱上鎖，支票、現金卡等貴重信件不要留在信箱中。近年來，支票盜竊案件也非常猖獗，嫌犯使用特殊手段篡改盜竊得來的支票收款人和金額，很容易就能將錢財轉入自己的賬戶中。

小偷在郵箱裡尋找有價值的信件。（被害人提供）
小偷在郵箱裡尋找有價值的信件。（被害人提供）

華人 支票 亞凱迪亞

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