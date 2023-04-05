洛縣亞裔高中女生 家中舉槍自盡

圖為死者Samantha Vuong。（取自gofundme )

南加洛杉磯縣西柯汶那高中(West Covina High School )一名16歲亞裔 女生，近日在自己房間裡舉槍自戕身亡。不幸事件震驚學區 及當地社區。學生家長及社區民眾為逝去年輕生命感到惋惜，希望避免悲劇重演。

這名女生是Samantha Vuong，據洛縣 法醫處說，3月27日，她被發現在房間內用槍自殺身亡。死者的姐姐Akura-Jade Vuong表示，妹妹Samantha Vuong才16歲，是西柯汶那高中學生，是一名活潑可愛、聰明伶俐的女孩。很不幸，在3月27日早晨，她在自己房間裡不幸離世。

事件發生的當天上午，西柯汶那聯合學區(West Covina Unified School District)對此發布聲明，學區總監Emy Flores說：「我們知道悲劇發生，許多人會感到震驚，在這個困難時候，我們對死者家屬和友人表達深深同情，這是一個悲劇，對學區失去一名成員我們感到悲痛。」

死者親人已經在眾籌網站上募款，為死者籌資安排葬禮及追思儀式。死者家屬籌款目標是2萬4000元，至發稿為止，籌款金額已超過3萬3000元，該眾籌網站的網頁是https://www.gofundme.com/f/in-loving-memory-of-samantha-vuong。