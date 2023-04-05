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春季升學講座／邱俞鈞：填表抓重點 避免浪費時間

洛杉磯訊
Elite Prep資深教育升學顧問Berry Chiu。（受訪者提供）
Elite Prep資深教育升學顧問Berry Chiu。（受訪者提供）

世界日報主辦的「春季升學規劃講座」將於4月15日於線上舉辦，下午2時30分至3時(美西時間)的第四場講座，將由Elite Prep資深教育升學顧問邱俞鈞(Berry Chiu)主講，主題為「十個大學申請中不可犯的錯誤 」。

在申請大學的過程中，填表是繁瑣但重要的一步。邱俞鈞表示，從她畢業工作到現在，每年都親手帶領學生一步一步申請學校，填寫並檢閱各種申請表格。基於她豐富的填表經驗，邱俞鈞將會整理出在填表過程中家長和學生常有的問題，也會分享什麼是填表過程中的重點，避免浪費時間。

她將在講座中帶領家長審閱實際的申請表格以及過程，指出填表可能遇到的狀況和應避免的錯誤，使申請者的材料能得到最好的發揮。

邱俞鈞大學在台灣攻讀臨床心理系，後在北加州聖荷西州立大學獲教育諮商碩士。因為國際學生的文化和雙語背景，她碩士畢業後開始從事高中生的教育輔導，負責過許多國際學生的申請工作，至今已在該領域專攻十年。

Elite Prep於1987年在美國加州創立，30多年的發展至今為全球頂尖教育機構，分佈全球多國超過50間分校，提供最專業的大學升學諮詢、規劃，各科目補習、SAT/ACT/AP備考課程等教育服務。

Elite Prep以最好的師資與教材幫助學生發揮最大潛力，為每個學生訂制專屬的升學規劃、每年幫助超2萬學生進入夢校。詳情可見官方網站：https://www.eliteprep.com/。

教育 升學 加州

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