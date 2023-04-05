亞市治安拉警報？搶案竊盜頻傳

亞市警方30日抓獲兩名盜賊，發現大量被偷的信件，這個信件至少和26人相關。（警方提供）

亞市警方近日在午夜抓獲多名嫌犯，他們或涉嫌盜竊信件或搶劫未遂，警方鼓勵民眾多安裝高清監控攝像頭，提供更多嫌犯線索。

在上月31日凌晨2時22分在東Huntington大街100號街區發生一起試圖搶劫的案件，一名男子試圖持械搶劫，結果被巡邏警察 及時發現被逮捕。

同樣是上月30日凌晨1時5分，在西Camino Real街300號街區發生盜竊，警方接報來到現場並在附近搜索時發現了兩個嫌犯。警方展開初步調查審訊時，發現大量失竊信件，這些信件至少和26人相關。

另3月25日凌晨1時15分，位於西Las Tunas街77號的Coldwell Banker發生商業盜竊，警方根據監控錄像發現一名西裔男子用撬門工具打開了一樓的窗戶，進入室內後，嫌犯拿走各種文件和支票 簿，他的年齡在30歲到35歲，身穿黑色牛仔褲和長袖襯衫，頭戴黑色帽子。