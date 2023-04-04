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南加內陸近日爆發多起槍案 釀2死4傷

記者啟鉻／綜合報導
近日南加內陸連續發生槍擊案，兩人死亡，四人受傷。（警方提供）
近日南加內陸連續發生槍擊案，兩人死亡，四人受傷。（警方提供）

南加內陸近日槍擊案頻發，二人死亡、四人受傷，傷者中有兩名未成年人。

聖伯納汀諾縣奇諾市(Chino)4月2日凌晨大約2時，在中心街(Central Ave.)以東的一起槍擊案中，一名男子遭槍擊不治。事發地點在費拉德菲爾街5400號街區(5400 block of Philadelphia Street )。

警方表示，一名男子中槍倒地，當場死亡，唯尚未透露死者姓名。警官科羅雷(Ryan Croley )表示，尚無嫌犯被捕，屬於獨立事件，對社區不構成威脅。警方呼籲民眾提供嫌犯線索，可致電奇諾市警局，電話909-334-3000。

同一天，在河濱縣莫瑞諾谷市(Moreno Valley)也發生一起槍擊案，四人中彈，生命無礙。據河濱縣警局莫瑞諾谷分局表示，案發時間是2日凌晨12時55分，位於派里斯大道以西，桑妮米德大道24700號街區(24700 block of Sunnymead Blvd.)。警方說，當時現場聚集多人，槍聲在人群密集的地方響起。

警方表示，隨後有一些人駕車跑走。警員搜索一處建築物，發現兩名成年男子和兩名少年中彈，送往醫院後生命無礙。警方說，槍擊動機不明，也無嫌犯詳細資訊。警方希望目擊者舉報。

河濱縣另一個城市海梅特(Hemet)4月1日在一處居民區發生槍擊案，一人死亡，尚無嫌犯被捕。據警方資訊，案發在當晚11時前，位於西德旺希爾街1800號街區(1800 block of west Devonshire)。一名男子身中數槍，送醫不治。警方沒有公布死亡姓名，也無嫌犯被捕。警方呼籲民眾提供案件線索，可致電警探Brian Wood，電話951-765-2497。

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