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疾風警告 南加部分地區出行留意

洛杉磯訊
國家氣象局發布南加地區大風警告，部分地區會出現降雨。（本報檔案照）
國家氣象局發布南加地區大風警告，部分地區會出現降雨。（本報檔案照）

4月3日清晨，國家氣象局(National Weather Service)發布南加地區疾風警告，部分地區會出現降雨。

4月3日清晨5時，國家氣象局針對南加部分地區發布疾風警告，覆蓋範圍包括聖塔克拉利塔谷(Santa Clarita Valley)、蘋果谷(Apple Valley)、科奇拉谷(Coachella Valley)、河濱縣(Riverside County)、聖伯納汀諾縣(San Bernardino County)等地區。

根據國家氣象局的預測，強勁的西風和西北風將襲擊南加部分地區，山區和羚羊谷(Antelope Valley)預計會出現時速60至75哩的陣風(gust)，而海岸和其他山谷預計出現時速35至55哩的陣風。

陣風和側風可能諸多安全隱患，包括危險的駕駛環境、能見度低、可能倒下的樹木、可能的停電和出行延誤，特別是I-5 高速公路途經葡萄藤地區(Grapevine)的路段。

氣象局同時發布強風警告，預計風速為每小時35至45哩。 國家氣象局警告，沒有豐富經驗的海員應考慮在大風來臨之前尋找避風港。

除了疾風雨強風，3日晚上南加部分地區可能出現陣雨，山區和山麓預計降雨量不到 0.1吋。氣象局同時稱，包括葡萄藤地區在內的部分地區會出現降雪，可能給該地區的遊客和居民帶來出行不便。

南加 降雪 蘋果

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