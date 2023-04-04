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挨罰5500萬 L.A. Care延誤醫療狀況未改善

編譯陳盈霖／綜合外電報導
提供洛縣低收入者服務的L.A. Care健保計畫，去年被處創紀錄5500萬罰款。（取自lacare.org）
提供洛縣低收入者服務的L.A. Care健保計畫，去年被處創紀錄5500萬罰款。（取自lacare.org）

去年3月，替洛縣貧困和弱勢患者提供服務的L.A. Care：洛縣健保計畫(L.A. County Health Plan)，被處創紀錄的5500萬元罰款，原因包括緩慢的醫療許可，以致病患被延誤治療等。但一年過去，情況沒有改善。

洛杉磯時報報導，一年後，南加州的醫院抱怨問題一直存在，且已達到為基點。南加州醫院協會(The Hospital Assn. of Southern California)和其他醫療健保組織，紛紛敦促洛縣政委員會改變這項有20多年歷史的計畫。該計畫替超過280萬人服務，大多數用戶持有加州白卡(Medi-cal)。

去年指控中，加州健康管理部(California Department of Managed Health Care)稱，L.A. Care延誤醫療許可，對病患造成傷害，其中包括一名癌症患者，在沒有接受治療的情況下，病情迅速惡化。

該部門寫道，另一名L.A. Care病患被告知僅剩六至九個月生命，在接受治療時，L.A. Care「持續拒絕和延誤」，最終放棄該計畫。

L.A. Care執行長貝克斯(John Baackes)說，對於醫療授權延遲和申訴，「今天我可以說這些問題都已解決。」

加州健康管理部表示，他們繼續監測L.A. Care是否遵守州法。他們在2021年6月至9月這段時間持續發現該機構存在的問題，包括不恰當的拒絕患者理賠等。醫院官員則表示，他們一直努力將不再需要病床的L.A. Care病患轉出醫院。

Providence Holy Cross執行長克蘭(Bernard Klein)說，一名刺傷膝蓋的L.A. Care病患接受治療後，需轉移至護理機構，但L.A. Care拒絕批准另一種安置方式，病患最終在醫院住了123天，其中98天是「可以避免的」。最終，他們醫院決定支付1萬5000元將其轉至護理機構幾個月，以便替其他患者騰出病床。

Dignity Health醫療機構，平均而言，L.A. Care計畫的患者的住院時間比預計多四天。

洛縣政委員，也是L.A. Care委員會成員蘇麗絲(Hilda Solis)表示，她很擔心醫院協會描述的「延誤」，且與此問題與貝克斯進行交談。至目前為止，洛縣委員會尚未採取任何正式行動，呼籲L.A. Care做出改變。

L.A. Care告訴醫院，已開始擴大其設施網路，與該縣390家專業護理機構中的313家簽訂合同，向部分護理機構支付更高費用，以接收難以安置的患者。

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