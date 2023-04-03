雨後野生蘑菇湧現 雞油菌最夯

雞油菌外皮呈鮮黃色，辨識度較高。（受訪人提供）

今年以來南加州 地區雨水充沛，為真菌類的生物提供了良好的生長條件。最近連續幾場降雨過後，不少華人 在南加 州的樹林裡發現了一些較為少見的野生蘑菇品種，例如雞油菌、羊肚菌等。

影音來源：記者趙健

華人M先生是採集蘑菇的「重度愛好者」，平日對蘑菇的品種頗有研究。最近，他在洛杉磯縣西邊的圖潘加（Topanga）地區竟發現了大量的雞油菌（Chantarelle），十分驚喜。雞油菌又稱黃蘑菇、黃蝦菇，是一種木材腐朽後產生的真菌，通常生長在橡樹、榆樹、楓樹等硬木上。雞油菌外觀鮮豔，表皮呈鮮黃色色並有小細孔，有時還會長出白色的菌柄。雞油菌質地柔軟，口感鮮美，聞起來還有一股淡淡的果香味。 。

M先生表示，雞油菌在北加州雨後的樹林裡比較容易發現，但在氣候溫暖乾燥的南加則很少見。雞油菌富含蛋白質、維生素和礦物質，營養豐富且味道鮮美，是華人鐘愛的食材之一。每年特定時節，好市多（Costco）的貨架上也會出現雞油菌，但價格往往較高，一小盒就要花費十幾美元。

家住聖迪瑪斯（San Dimas)的艾女士也在自家附近發現了很多野生蘑菇。她表示，最近只要是下雨過後，樹林裡就會長出很多蘑菇。一般來說，橡樹林裡的蘑菇最多，特別是雞油菌。不過，雖然加州的樹林裡確實有很多非常美味的野生蘑菇，但在採集野生蘑菇時需要相當豐富的經驗和知識；野生蘑菇可能是有毒的，甚至可能致命，非常不建議新手自行採集。即便對已經熟知一些常見的蘑菇品種人來說，也無法完全區分毒性品種和食用品種之間的差別。

若對採蘑菇感興趣，可以參加由專業蘑菇獵人或蘑菇協會組織的徒步旅行項目，或是通過Piture Mush、Fungi Finder等手機軟件學習，見到不熟悉的蘑菇時，通過軟件拍照上傳照片後，就可以得知蘑菇的品種和詳細資料。