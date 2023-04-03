雨後野生蘑菇湧現 雞油菌最夯
今年以來南加州地區雨水充沛，為真菌類的生物提供了良好的生長條件。最近連續幾場降雨過後，不少華人在南加州的樹林裡發現了一些較為少見的野生蘑菇品種，例如雞油菌、羊肚菌等。
影音來源：記者趙健
華人M先生是採集蘑菇的「重度愛好者」，平日對蘑菇的品種頗有研究。最近，他在洛杉磯縣西邊的圖潘加（Topanga）地區竟發現了大量的雞油菌（Chantarelle），十分驚喜。雞油菌又稱黃蘑菇、黃蝦菇，是一種木材腐朽後產生的真菌，通常生長在橡樹、榆樹、楓樹等硬木上。雞油菌外觀鮮豔，表皮呈鮮黃色色並有小細孔，有時還會長出白色的菌柄。雞油菌質地柔軟，口感鮮美，聞起來還有一股淡淡的果香味。 。
M先生表示，雞油菌在北加州雨後的樹林裡比較容易發現，但在氣候溫暖乾燥的南加則很少見。雞油菌富含蛋白質、維生素和礦物質，營養豐富且味道鮮美，是華人鐘愛的食材之一。每年特定時節，好市多（Costco）的貨架上也會出現雞油菌，但價格往往較高，一小盒就要花費十幾美元。
家住聖迪瑪斯（San Dimas)的艾女士也在自家附近發現了很多野生蘑菇。她表示，最近只要是下雨過後，樹林裡就會長出很多蘑菇。一般來說，橡樹林裡的蘑菇最多，特別是雞油菌。不過，雖然加州的樹林裡確實有很多非常美味的野生蘑菇，但在採集野生蘑菇時需要相當豐富的經驗和知識；野生蘑菇可能是有毒的，甚至可能致命，非常不建議新手自行採集。即便對已經熟知一些常見的蘑菇品種人來說，也無法完全區分毒性品種和食用品種之間的差別。
若對採蘑菇感興趣，可以參加由專業蘑菇獵人或蘑菇協會組織的徒步旅行項目，或是通過Piture Mush、Fungi Finder等手機軟件學習，見到不熟悉的蘑菇時，通過軟件拍照上傳照片後，就可以得知蘑菇的品種和詳細資料。
艾女士還補充道，在採集蘑菇時應注意當地的法律規定，有些公園允許訪客採集一定重量內的野生蘑菇，但也有很多公園明文禁止採集蘑菇。另外，加州法律禁止在未取得加州公共衛生部門或縣衛生部門許可的情況下，銷售野生蘑菇。
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