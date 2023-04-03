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豐田Prius觸媒轉化器 竊賊最愛

編譯陳盈霖╱綜合外電報導
觸媒轉化器一直是汽車竊賊最喜愛偷竊的目標。圖為2022年聖伯納汀諾縣警局查獲觸媒轉化器竊盜案。（聖伯納汀諾縣警局）
觸媒轉化器一直是汽車竊賊最喜愛偷竊的目標。圖為2022年聖伯納汀諾縣警局查獲觸媒轉化器竊盜案。（聖伯納汀諾縣警局）

洛杉磯時報報導，多年來，老款的豐田油電混合車Prius，一直是加州觸媒轉化器（catalytic converter）竊賊頭號目標。轉化器遭竊成千上萬Prius駕駛人，如今可能需等待數月，才能更換此一零件。

竊賊將目標鎖定在油電混合動力車上，因與純汽油車相比，混合油電車的觸媒轉化氣含有更高濃度的貴金屬。

賴茉（Vanessa Reimer）駕駛的Prius觸媒轉化器遭竊，當她向當地經銷商要求更換時，經銷商告知她「至少需六個月才能有零件」。

洛杉磯時報致電南加州十多家豐田經銷商零件部門，詢問2011年款Prius觸媒轉化器等待時間，每間經銷商的回答均為「該零件延期交貨，等待時間將超過三個月，甚至八、九個月。」

25歲的格拉斯哥（Anwar Glasgow）車子觸媒轉化器1月遭竊。維修中心當時稱六個月內可修好，如今可能要等到今年10月。

他的汽車保險公司會支付安裝新零件費用，但不會貼補超過一個月的租車或報廢Pruis。

非營利組織公路損失數據研究所（Highway Loss Data Institute）指出，加州舊款Pruis報告零件遭竊頻率，兩年內激增850%，包括觸媒轉化器。

洛市警局局長摩爾（Michel Moore）稱，今年加州觸媒轉化器竊盜案「急遽增加」，與2022年同期相比，2023年前五周遭竊數量增加406起。

全球諮詢公司AlixPartners維克非爾德（Mark Wakefield）表示，觸媒轉化器是汽車業內交貨時間最長的產品之一，製造需四至九個月。他坦言，替舊車製造零件並非供應商主要業務，主要業務是新車。

去年洛縣檢察官長辦公室去年發起，由沙加緬度提出一項法案，要求汽車製造商在觸媒轉化器上刻上車輛識別號以阻止非法轉售，但最終並未通過。

今年元旦生效的另外兩項法律，要求回收商和垃圾經銷商證明他們觸媒轉化器是合法獲得，禁止人們從授權賣家以外購買這些設備。

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