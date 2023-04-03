賊竊觸媒轉化器 屋民聞聲嚇阻

警方公布的一起類似竊案監控截圖，一名歹徒負責盜竊，另一名歹徒持槍望風。（警方提供）

南加 社區近年來頻繁發生居民車輛觸媒轉換器被盜竊案件，一向治安良好的城市也無法避免。日前，內陸東谷市（Eastvale）居民爆料，深夜兒子聽到外面有異常動靜，衝出門看到有歹徒偷竊汽車 觸媒轉化器，及時嚇阻，歹徒駕車跑掉。但家裡監控系統錄下全過程。居民直呼，此類案件幾乎每天都發生，鄰里守望非常重要。

這起案件發生在上月，居民托瑞絲（Torres ）說，凌晨2時許，夜深人靜，這時外面傳來異常聲音。兒子警覺趕忙到戶外察看。發現停在住宅前的自家車旁，還並排停著一輛深色車，而自家車下傳出切割聲音。當意識到可能是歹徒切割觸媒轉化器時，就馬上大聲制止。歹徒聽到有人出來，趕緊停止作案，收起切割工具駕車跑走。托瑞絲表示，後來由先生重新將切割部分重新修復好。她家距離高中有兩個街區，屬於治安良好社區，而且她家的車是2004年款本田。

華裔居民朱迪也表示，一天凌晨，她家鄰居的車停在住宅小區街路邊上，被一竊盜偷取觸媒轉化器，前後僅用了一分鐘左右時間。她希望東谷居民都能警惕，現在不僅南加就是全美社區治安都不容樂觀，作為東谷居民，要守護好自己居住的地方。

居民Cheryl對社區治安惡化日益加劇表示氣憤，她說，美國曾經是文明法治國家，令人嚮往。現在受一些不要臉的政客影響，制定的爛法和部分媒體煽動下，罪犯已經凌駕在執法警察 之上。如果普通民眾沒有一定的清醒認識和採取必要行動的話，治安會愈來愈惡化。

作為負責東谷市治安管理的河濱縣警局赫汝帕谷分局，也提醒民眾，近年來盜竊車輛觸媒轉換器的案件呈上升趨勢，也要民眾注意防範。但不建議居民見到竊盜在作案，就衝過去制止，或與盜賊對峙。警方說，無論歹徒是否持有武器，都不建議居民與對方發生衝突，會導致身體傷害，甚至死亡。

警方也給居民提供一些可能避免觸媒轉化器被盜的方法，比如：盡可能將車停在自家車庫內；安裝帶有動作傳感器的汽車警報器；在停車區域安裝可照明的運動感應攝像頭；將車輛識別號碼刻印在自己車的觸媒轉化器上；若停車在公共停車場，盡量將車停在燈光較強地方，或停在靠近人行道。