洛城新語╱民眾出走 黃金之州失色

洛城新語

最近美國人口普查局公布了一組數據，顯示在過去一年，南加州 洛杉磯縣是全美人口流失最嚴重的縣，其他人口流失嚴重的還包括北加州的阿拉米達縣。其實這幾年民眾從這些「老牌」大都會 地區搬向周圍偏郊區的縣城，已經不是新鮮事了，包括華人，尤其是新移民更喜歡在遠離大都會的郊區買房和生活。

美國人口普查局的這項數據顯示，洛杉磯縣人口流失數量全美登頂，2021年7月到2022年7月共減少9萬多人。相反河濱縣人口增長十分矚目，從2021年到2022年，超過1萬5000人搬到這裡，加上出生淨增長人口（出生減去死亡人數），共增長2萬多人。

在北加州，阿拉米達縣一年內流失1萬4000多人口，舊金山縣損失2000多人口。無獨有偶，遠離大都會的宇洛縣（Yolo County），麥賽德縣（Merced County）人口卻有不錯的增長，分別增加9000多人和5000多人。

其實，近年來越來越多的華人逐漸趨向搬離擁擠的大都會地區。以全美第一大的洛杉磯縣為例，這裡有成熟的華人社區，生活十分便利，有很多好吃的韓餐、中餐、日料，出門開車幾十分鐘就能到華人超市 。不過隨著這些城市的房價逐年攀升，年輕人以及新移民很少能買得起這裡的房子。房價高，加上新房少，屋況較差，更多華人寧願選擇東邊的河濱等縣。這些地區新屋多，房價較低，近幾年城市發展快，華人在這裡生活也很便利。

其次，大都會地區近幾年犯罪率升高，特別是針對華人的財物犯罪，例如砸車窗盜竊，搶劫，入室盜竊，這類案子多到令人髮指，惡劣程度節節攀升。近期在華人喜歡逛的亞凱迪亞購物商場停車場，一位年輕的媽媽帶著孩子在車內休息，竟有持槍蒙面劫匪搶走包包，歹徒甚至威脅要在孩子面前將其槍殺。大白天在鬧市發生這樣的搶劫案，洛縣治安惡劣程度可見一斑。

新冠疫情大流行期間，更是加劇了這種人口外遷的現象。那時很多民眾居家辦公，少了上下班開車的苦惱，不少人選擇到房租較低的郊區生活，甚至搬離加州，加速了人口的變遷。

選擇搬離，實質上是民眾對一個地區失望態度的表達。這些年，加州大都會節節攀升的房價，遊民、治安等問題讓不少民眾逐漸失去信心，搬到更「清淨」的郊區生活，甚至搬出加州。美國人口普查局的這項數據顯示，加州已經連續三年人口負增長，自2020年以來人口減少約50萬人。加州超過一半的縣在過去一年人口下降。民眾出走，是否也為決策者敲響警鐘，如何懸崖勒馬，使加州重新拾起黃金之州的稱號，值得探討。