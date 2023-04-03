中華科工學會會長蔣紅濤：致力打造華人科研平台

2023年度至2024年度新任會長和理事在國會議員趙美心（右五）的監督下，正式上任並與她合影留念。（記者張庭瑜/攝影）

南加州中華科工學會第61屆年會4月1日在聖蓋博希爾頓酒店（Hilton Los Angele／San Gabriel）盛大舉行，超過300人共襄盛舉。此次年會尚包括整天的專題演講活動、職業論壇、以及師生交流時段。主辦方更邀請到多位專家與會分享經驗和研究領域。晚宴時，新任會長及理事在國會議員趙美心的見證祝福下就任。

年會下午約6時舉行，新任科工會會長蔣紅濤及理事宣誓、上任。蔣紅濤強調未來的三大目標：華裔美國人在美國的地位、台灣和大陸的關係以及國家的發展方向。

蔣紅濤表示，學會的目標是為華人 在科學和工程領域提供支援和後盾，同時在不涉及政治的前提下，促進大陸和台灣在這一領域的合作。他提到氣候變化對未來的影響和人工智能的挑戰，強調正確的態度和思考方式的重要性。在這個科技高速發展時代，學會希望成為華人的一個平台，幫助他們站穩腳跟。

蔣紅濤指出，協會的會員不僅包括台灣人和大陸人，還來自新加坡等地。強調教育 下一代很重要，因為未來社會的掌控權在他們手中。教育不僅僅是教自己的孩子，還教其他人的孩子，因為孩子們在未來可以掌控這個社會，如果他們能夠把社會掌握好，那麼他們的父母就可以安享晚年。

前會長郭辰曦表示，過去一年對學會來說是整理自身的一年，因為學會已有60年歷史，並於今年邁入第61周年。過去一年除了整理記錄和重建平台，並發現曾發放許多獎學金的學者都成就非凡，如MIT院長和香港城市大學副校長等。希望透過分享這些人的職場和生活經驗，將這些精神傳承下去，讓一代又一代的工程師受益，也期望未來學會學者們都能持續發展和傳承經驗。