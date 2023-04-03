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南加成人日間中心 恢復疫前時間表 長輩不再宅在家

記者楊青／洛杉磯報導
堅持鍛鍊是不少年長者每天健保的例行活動。（記者楊青／攝影）
堅持鍛鍊是不少年長者每天健保的例行活動。（記者楊青／攝影）

加州和洛杉磯縣新冠疫情緊急狀態結束，南加州華人聚居地區的成人日間保健中心全面恢復疫情前的時間表，每天迎來大批長輩會員，各種活動重整旗鼓，歡樂與活力再現。

加州耆老部主任Susan DeMarois表示，加州疫情緊急狀況今年3月結束後，在安全的情況下，家人應鼓勵長輩們利用政府和地方提供的多種資源，儘快回復正常生活。

成人日間保健中心計劃是聯邦和地方政府為低收入、有兩種以上慢性病和18歲以上的殘障人士量身定製的康樂中心。老有所依組織負責人Toth表示，過去兩年對於年長者來說，每天都可能面對死亡挑戰。因為他們的感染率非常高，但和疫情同樣糟糕的是，長期隔離。多年來，年齡健康學家一直告訴年長者要保持和社會的聯繫，但疫情期間為保住他們的生命，卻不得不讓他們隔離。

根據加州成人日間服務協會（California Association for Adult Day Services）統計，目前加州成人日間保健中心的長輩約22%為白人，13%非裔，21%拉丁裔、23%亞太群裔， 平均年齡77歲，40%為獨居老人，46%為糖尿病患者，42% 憂鬱症患者，41% 失智症患者。

加州成人日間服務計畫從1987年開始，經費來自加州和聯邦政府，包括加州和聯邦老齡和農業部門。作為不需要24小時專業護理的年長者、和特種慢性病人的療養院護理的替代方案，成人日間服務的目的是政府以最小支出，減少年長者的孤獨感，延長年長者健康時間，減少年長者住院以及全天候照顧的巨大支出，同時為家屬提供喘息機會，加州每年都有至少幾十萬人受益。

業者表示，目前加州約有250家成人日間中心，照顧約3萬6000名長輩，其中聖蓋博谷地區十多家，大多集中在華人聚居城市，不少華人日間保健成人中心成立超過20年。

根據聯邦和加州政府規定，60歲以上低收入和食物補貼計畫CACFP（Child and Adult Care Food Program）受益人及白卡持有者，18歲以上的慢性病患者及殘障人士（包括阿茲罕默病和伴有神經和器質性腦功能障礙相關疾病），均符合成人日間保健中心服務申請條件。

根據個人需要，符合資格的會員每周可兩到五次前往日間保健中心參加活動，所有的日間保健中心都提供或可協助安排接送交通，課程時間通常從每天四到八小時不等，服務項目因中心而異，但通常包括治療活動、健康檢測、飲食諮詢、語言治療、藝術課程、歌唱、遊戲、社交、以及早餐和午餐等等。許多中心提供護理人員支持小組和培訓，以便讓服務更加到位。

聚會給年長者帶來歡樂與活力。（記者楊青／攝影）
聚會給年長者帶來歡樂與活力。（記者楊青／攝影）

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