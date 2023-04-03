洛市遊民住房機構陷財務危機 市府接管

遊民巷住房信託管理的合宜宅之一649 Lofts。（Skid Row Housing Trust提供）

非營利的洛杉磯 「遊民 巷住房信託」（Skid Row Housing Trust）陷入嚴重財務危機，迫使市府不得不介入接管方案，以協助1500名瀕臨無家可歸者能夠繼續獲得棲身之地。該機構負責管理遊民巷29棟建物與2000個居住單位。洛市市長貝斯（Karen Bass）表示，市府不僅需要新建合宜宅，也要保護現有的住宅，因為住者有其屋是必要的。

市府律師Hydee Feldstein-Soto 則說，如果改善計畫能夠兌現，將能穩定未來多年的住房供應。遊民巷住房信託的財務危機，已經使1500位將要無家可歸的民眾面臨實際威脅，因為現有住房的狀況太糟，不僅有發生火災的可能，還有屋頂漏水與電梯故障等問題，市府只能透過接管方案，改善這29棟住宅的狀況。

Hydee Feldstein-Soto強調，這不是營利性質的接管，也不是市府要幫忙收帳，單純就是行政接管，以期改善居住條件。他說，接管機構將會具備自有基金，加上法院授予的優先抵押權，市府不會因此負擔大筆債務；而接管機構將管理建築、改善問題，並確保每個單位都獲得應有的維修，不至於荒廢閒置。