我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

竊郵件洗支票又見猖獗 加州去年遭竊500萬元

金融時報：台灣可能很快再丟邦交國 5、6月關鍵

洛市遊民住房機構陷財務危機 市府接管

編譯胡立宗／綜合報導
遊民巷住房信託管理的合宜宅之一649 Lofts。（Skid Row Housing Trust提供）
遊民巷住房信託管理的合宜宅之一649 Lofts。（Skid Row Housing Trust提供）

非營利的洛杉磯遊民巷住房信託」（Skid Row Housing Trust）陷入嚴重財務危機，迫使市府不得不介入接管方案，以協助1500名瀕臨無家可歸者能夠繼續獲得棲身之地。該機構負責管理遊民巷29棟建物與2000個居住單位。洛市市長貝斯（Karen Bass）表示，市府不僅需要新建合宜宅，也要保護現有的住宅，因為住者有其屋是必要的。

市府律師Hydee Feldstein-Soto 則說，如果改善計畫能夠兌現，將能穩定未來多年的住房供應。遊民巷住房信託的財務危機，已經使1500位將要無家可歸的民眾面臨實際威脅，因為現有住房的狀況太糟，不僅有發生火災的可能，還有屋頂漏水與電梯故障等問題，市府只能透過接管方案，改善這29棟住宅的狀況。

Hydee Feldstein-Soto強調，這不是營利性質的接管，也不是市府要幫忙收帳，單純就是行政接管，以期改善居住條件。他說，接管機構將會具備自有基金，加上法院授予的優先抵押權，市府不會因此負擔大筆債務；而接管機構將管理建築、改善問題，並確保每個單位都獲得應有的維修，不至於荒廢閒置。

遊民 洛杉磯

上一則

自備水瓶不清洗 比馬桶髒4萬倍

下一則

雨後野生蘑菇湧現 雞油菌最夯

延伸閱讀

駕照一年前被偷走 竟被多人使用 洛市男啼笑皆非

駕照一年前被偷走 竟被多人使用 洛市男啼笑皆非
清晨應門遭槍擊喪命 洛市范奈斯隨機兇殺案

清晨應門遭槍擊喪命 洛市范奈斯隨機兇殺案
砸碎玻璃門偷高價自行車 洛市警察逮兩竊賊

砸碎玻璃門偷高價自行車 洛市警察逮兩竊賊
洛市2022年兇殺案年減5% 市警局長摩爾歸功於同仁努力

洛市2022年兇殺案年減5% 市警局長摩爾歸功於同仁努力
東百老匯遊民所案將庭審 華社籌款抗爭

東百老匯遊民所案將庭審 華社籌款抗爭
遏遊民危機 紐森倡用Medicaid付租金

遏遊民危機 紐森倡用Medicaid付租金

熱門新聞

群規指出，消費者可在亞馬遜網站購物，同時繳納圈貨金給群主。（受訪者提供）

免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？

2023-03-29 11:39
微信群裡發布的買家秀。（受訪者提供）

亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅

2023-03-29 15:39
H女士在約定的時間到達銀行後，對方竟無故「消失了」，打電話根本打不通。（受訪人提供）

Zelle轉帳不小心匯錯帳戶 洛縣華人拒不還錢

2023-03-30 18:23
加州公路巡警局正在調查這起狂野的車禍，所幸無人受重傷。（Anoop Khatra via Storyful）

車輪脫落突襲旁邊車 LA高速路上驚險翻車 視頻全錄

2023-03-28 14:57

華人媽媽誤信富婆 微信換匯被騙10萬…還遭威脅、水軍攻擊

2023-03-30 02:20
夏伯倫公園櫻花樹近期接連被盜剪枝條，短短兩周之內，就有約60%的櫻花樹遭竊賊砍伐。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱大盜洗劫賞櫻聖地 華翁18年心血付東流

2023-03-31 16:14

超人氣

更多 >
丈夫隨身碟藏259支性愛片 女主角竟是妻子的上司

丈夫隨身碟藏259支性愛片 女主角竟是妻子的上司
WSJ：TikTok聽證前 前歐巴馬幕僚替周受資惡補1個月

WSJ：TikTok聽證前 前歐巴馬幕僚替周受資惡補1個月
歐盟官員：停止對中國天真 法媒稱中「謊言帝國」

歐盟官員：停止對中國天真 法媒稱中「謊言帝國」
哈佛非首選 10大「夢想大學」 MIT最受青睞

哈佛非首選 10大「夢想大學」 MIT最受青睞
阿妹吃這些瘦成筆芯腿 營養師：門診都不敢用

阿妹吃這些瘦成筆芯腿 營養師：門診都不敢用