全美機器人大賽 南加華生小學組奪冠

之前在州賽表現出色的郭光恆（左）和張耀夫的296A Robokids Clairbourn團隊，獲得小學組全美總冠軍。（讀者提供）

機器人比賽日益低齡化，華人學生尤為競爭激烈。為期三天的VEX IQ機器人美國國家公開賽日前在愛荷華州Omaha落幕，來自全美500支隊伍同場競技，其中來自南加 的華人學生表現出色，之前在州賽表現出色的郭光恆和張耀夫的296A Robokids Clairbourn團隊，獲得小學組全美總冠軍。

VEX機器人賽（VEX Robotics Competition）是通過學習教育機器人編程技能，運用動手能力，拓展青少年對STEM教育理念認知和綜合素養。競賽從小學生到大學生均可參與，每年吸引全球50多個國家數百萬青少年參與挑戰。今年來自七個國家和全美44個州的500支隊伍一路過關斬將，從所在地區到州到國家級的公開賽。 這些學生參與機器人的設計製作和操作，在比賽中以單獨團隊比賽和團隊合作等方式挑戰各種任務。

為期三天的VEX IQ機器人美國國家公開賽，日前在愛荷華州Omaha落幕，來自全美500支隊伍同場競技。（讀者提供）

小學組全美總冠軍郭光恆的媽媽Julia郭，一路陪伴孩子從加州 走到全美比賽。她表示，這次比賽小學組全美有80支隊伍參加，光是南加就有六支隊伍。加州是全美機器人水平最強的地方，其中以南加地區競爭最為激烈。孩子們在三天的比賽裡需要克服各種困難，不僅要完成比賽設置的任務，還要配合比賽指定的合作團隊幫助其完成比賽和應對突發狀況。兩個孩子最後以總分482分成為全美國總冠軍，並刷新該團隊在這個賽季自身的北美第一紀錄，也打破該賽季世界紀錄。未來世界比賽現場壓力會大很多。只有打好世錦賽，這個賽季才是完美收官。

這些學生在比賽中以單獨團隊比賽和團隊合作等方式挑戰各種任務。（讀者提供）

近幾年機器人比賽日益低齡化，且參與者有不少華裔面孔。亞凱迪亞市的Robokids USA Lab創立者Nancy陳表示，今年的VEX IQ機器人國家賽，匯集全美中小學機器人高手，冠亞季前三名都是亞裔 團隊。現場不僅有不少亞裔學生，且因正值春假，一些亞裔家庭全家總動員現場加油打氣。小學生組不僅有全美80支隊伍參加，還有隊伍在等候名單上，可見大家對比賽的熱情程度，她相信2023-2024年賽季會湧現更多出色團隊。