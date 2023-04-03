台灣基進黨主席 洛城談台灣民主

王興煥探討台灣未來可能面臨的幾種狀況，並詳細解說每一種狀況。（記者張庭瑜/攝影）

台灣基進黨新任主席王興煥，應台灣人公共事務會（FAPA）之邀，4月1日（周六）在洛杉磯 台灣會館與鄉親們相見歡。他分享了許多議題，包括台灣如何在面對中國的強權威脅下自保，台灣民主的現況和住民自決等，吸引許多關心台灣未來的人士，與其交流、分享他們對台灣未來的看法和關切。

王興煥在法國巴黎第八大學攻讀哲學系，並獲得博士學位。他在網路上以筆名「格瓦推」發表過多篇政論，之前也擔任過基進黨秘書長。上任主席一職後，即主張台獨，認為台灣必須擺脫中華民國 ，進一步推進台灣獨立。此次訪美也是他上任後的首次海外之旅。從3月17日起，他在西雅圖開始了美國之旅，一路旅行到洛杉磯和聖地牙哥 ，並於4月2日返回台灣。

儘管他曾在歐洲旅居16年，但他表示在美國的短暫停留，讓他深刻地感受到美國的強大和領導世界的底氣。他發現，儘管美國各個城市有所不同，但作為一個聯邦國家，每個州都有其獨特性，而聯邦政府的權力相對較小，這次在美國的經歷讓他印象深刻。

參與的民眾與主講人一同大合照，高呼口號支持台灣。（記者張庭瑜/攝影）

王興煥受訪時強調，當民主制度成為敵對極權國家滲透台灣的工具時，民眾必須採取行動。民主制度是國家生存與發展的重要制度，但台灣的民主制度也可能成為敵對勢力滲透台灣的工具。儘管民主機制可能會變成安全的破口，民眾不能因此而放棄民主。相反地，民眾需要尋找方法，在捍衛民主的同時保護共同體生存和發展。面對全球以美日為首的防堵中國擴張的聯盟，以及中國威脅逐漸實質化的情況下，台灣民主制度的表態對台灣來說非常不利。因此，民眾必須思考如何在捍衛民主的同時，保持對民主自由陣營的支持。

王興煥強調了他在每一站的演講都會提到，台灣會堅定地站在以美國為首的防堵中國擴張的陣營中，並且他也反駁有人散佈的「美國會放棄台灣」的陰謀論。他認為台灣已經堅定地站在美國一邊，因為台灣不想被中國統治，而美國也不會放棄台灣，這是基於美國和台灣的利益共同一致性的結果。他指出台灣的地緣戰略位置決定了它是中國擴張的破口，如果台灣被中國拿下，不僅會影響美國在國際上的影響力，也會危害美國的經貿利益，甚至會危及美國的國土安全。因此，保護台灣不失是基於美國的利益。