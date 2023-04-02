巴沙迪那珠寶展開幕 玉器珍珠華人偏愛

此次展覽將持續三天。（記者趙健/攝影）

「國際珠寶首飾展」（International Gem and Jewelry Show）3月31日在巴沙迪那會展中心拉開帷幕。現場近百位珠寶批發商坐鎮展會，從黃金到玉器，從寶石至珍珠，應有盡有，吸引不少華人 民眾前往選購。

此次展覽以珠寶批發為主，展出的珠寶首飾價格相對零售價實惠許多。在展會上，一副淡水珍珠耳環只需數美元，黃金、鑽石等經典珠寶首飾也比市面價格優惠。此外，展會還展出了許多別具設計感的珠寶首飾，每一款都獨一無二，吸引了眾多珠寶愛好者前來尋覓。

整個展會現場最受歡迎的珠寶莫過於珍珠了，不少華人買家聚集在這些攤位前挑選珍珠半成品。珍珠批發商Icey介紹說，近年來，珍珠的價格一直在攀升，波動也非常劇烈。例如，過去兩年來產自澳洲 的白珍珠價格已經漲了四到五倍，而大溪地的黑珍珠價格也因承包簽證限制有望繼續上漲。

除批發商外，展會現場還有不少「業餘賣家」。 Hellen是一位珠寶收藏愛好者，她參加展會的原因是自己珠寶存貨實在太多了。 「我從20多歲起就開始收藏珠寶，至今已經幾十年了，庫存壓力實在太大，就想賣掉一些。不過，西方人一般不太理解寶石，我的客人都多以亞裔為主，他們更懂得欣賞珍珠、玉器之美。」Hellen還表示，由於洛杉磯 地區近年來治安嚴重惡化，因此她都會把珠寶首飾存放在專門的倉庫裡，而不是家裡。

另一位來自德國的珠寶設計師表示，他十分熱愛製作設計珠寶首飾，因為不想參與零售相關的事務，就以珠寶批發為主。他通常會從全球各地收集珠寶毛坯，在此基礎上進行加工。

展會現場除零售商家前來進貨外，還有不少華人民眾希望藉此機會「撿便宜」。留學生Ann說，她在網上發現展會信息後，專程從洛杉磯市中心趕來，想要買一些便宜的珠寶首飾。像珍珠玉器這些飾品在零售店裡的價格往往較高，而這裡半成品的價格就便宜很多。