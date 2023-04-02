搶錢變劫車 女賊逃撞8車

該女子在停車場橫衝直撞，造成約八輛車被撞毀（TNLA）

3月31日（週五）下午，一名女子在洛杉磯 縣阿拉古山（Agoura Hills）的一個停車場內試圖搶一車主的錢包，但搶劫未遂之後她直接劫走該車，並在驚慌逃離時，撞毀了附近約八輛停車，監控視頻拍下了驚險全過程。

視頻來源：TNLA；記者朱敏梓/後製

當日下午2時45分左右，據 Lost Hills警站稱，警方接到報告，在Kanan 路5800號街區的雙橡樹購物中心（Twin Oaks Shopping Center）的Ralph's超市附近，發生了一起致命襲擊事件，警員們立即趕往現場。

嫌疑人是一名27歲的女子，她試圖搶走一名坐在車內的75歲老婦的錢包，在打鬥過程中，受害者「被從車裡拉出來扔到地上。」「當她無法拿到女子的錢包時，她就上了她的車並試圖劫車。」目擊者Rose Mercer說，「我當時很害怕，因為她肯定要離開停車場。」

當嫌疑人進入受害人的汽車 內試圖開車逃離，橫衝直撞，胡亂倒車，猛烈地撞上了八輛車和一堵牆。來自TNLA的視頻顯示，當這名女子試圖逃離時，她駕駛搶來的車與停車場內其他多輛停車相撞，可以看到碎片從車輛飛出，可以聽到尖叫聲，現場一片混亂。後來，嫌疑人駕車又撞上了一輛停著的SUV後，因車輛損毀只好下車逃跑。目擊者說，慌亂中她又被路肩絆倒在地，幾名路人按住了她，並用頭巾綁住她的手腳，直至警察 抵達現場。

警方表示，尚不清楚嫌疑人駕車橫衝直撞期間，是否處於醉酒或吸毒狀態。目前嫌疑人已被拘捕，並面臨包括搶劫和劫車在內的一系列指控。