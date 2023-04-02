洛副檢察官挑戰賈斯康 秦振國力挺

洛杉磯地區副檢察官喬納森．·哈塔米（Jonathan Hatami，左二）宣佈競選2024年洛杉磯縣地檢署檢察長，挑戰賈斯康，核桃市議員秦振國（右二）前往站臺。（記者楊青/攝影）

以Gabriel Fernandez和Anthony Avalos等備受矚目的兒童凶殺案成功起訴並定罪而聞名的洛杉磯 地區副檢察官 喬納森．哈塔米（Jonathan Hatami）宣佈競選2024年洛杉磯縣地檢署檢察長職位，直接挑戰其頂頭上司賈斯康（George Gascon）。

2024年38區共和黨聯邦國會議員競選人秦振國（Eric Ching）等參加哈塔米的競選發佈會，他表示，為哈塔米站台，是因為與哈塔米的司法理念相同。2021年，秦振國時任市長的核桃市通過對賈斯康的不信任案，成為洛杉磯縣37個不信任賈斯康的城市之一。

僥倖逃過2021和2022年的兩次罷免 選舉的賈斯康，上任以來一直備受爭議，在被指採取保護罪犯而非公眾利益的軟犯罪政策的同時，遭遇來自其屬下檢察官的普遍尖銳批評，並捲入了十多起針對他自己的副手的訴訟。其中在2022年的各界罷免賈斯康的聯合行動中，整個洛縣地檢署高達98%的檢察官在民調中支持罷免賈斯康，而在罷免行動失利後，十多名檢察官狀告賈斯康對他們進行非法報復，包括調離重要的工作崗位。目前除了哈塔米之外，挑戰賈斯康的還有擔任南加大中國留學生紀欣然謀殺案的檢察官麥坎尼（John Mckinney）。

「賈斯康將洛杉磯變成了全美的仇恨犯罪之都」，哈塔米本周在惠提爾舉辦的競選起跑會上表示，因為賈斯康對犯罪的放縱，導致洛杉磯地區的公共安全每況愈下，青少年使用芬太尼死亡率飆升，街頭槍枝暴力劇增，仇恨犯罪猖獗，賈斯康上任兩年多來，洛杉磯地區各種犯罪直線上升。哈塔米在競選網站和宣布競選公職的視頻中承諾「真相和正義高於政治」。

在今年3月Heather Barron和Kareem Leiva被判謀殺十歲的安東尼．阿瓦洛斯（Anthony Avalos）罪名成立後，哈塔米表示他將直接挑戰賈斯康，競選2024年洛縣檢察長。

哈塔米在2017年作為Gabriel Fernandez案的首席檢察官而聲名鵲起，該案成功將一對虐待和謀殺自己八歲兒子的父母定罪。今年3月，哈塔米再次成功地將2018年折磨和殺害十歲的Anthony Avalos的母親和她的男友定罪。 2020 年，賈斯康命令哈塔米撤銷對一對虐待和謀殺年幼女兒的父母的指控，哈塔米當時公開批評了賈斯康的命令。

哈塔米表示，如果當選，他將推翻賈斯康的數十項所謂的司法改革指令，重建司法公正，將社會大眾和受害人的利益放在首位，包括推翻不將罪大惡極的未成年罪犯作為成年人起訴，還有阻止檢察官參加假釋聽證會等。

哈塔米畢業北嶺州大和內布拉斯加大學法學院，曾在多個地方擔任地方檢察官，2016年開始在洛杉磯縣地檢署虐待兒童部門擔任檢察官。