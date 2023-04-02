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蔡英文過境 親中華人社團抗議

記者朱敏梓／洛杉磯報導
「南加州華人華僑抗議蔡英文「竄訪」美國洛杉磯座談會」現場。（記者朱敏梓／攝影）
「南加州華人華僑抗議蔡英文「竄訪」美國洛杉磯座談會」現場。（記者朱敏梓／攝影）

洛杉磯華人華僑代表4月1日在華埠金龍海鮮酒家召開座談會，譴責蔡英文即將過境洛杉磯、企圖分裂一個中國的行為，並將以實際行動參與阻止蔡英文「竄訪」洛杉磯的一切分裂行動及集會。

美國大洛杉磯地區中國全國促進會會長歐陽韜、美國亞洲人商會主席李錦生、中華會館正副監事長胡卓球和林鐘博、美國華人社團聯合會榮譽主席鹿強、代表陳慧碧，愛國僑領關鍵榮、馬國威、周德超、蔡成華、方杰洲等出席本次座談會，現場多位僑領表達維護中國統一的決心。

活動發起人之一李錦生指出，蔡英文此次借「出訪」中南美洲過境美國為名，企圖製造「一中一台」、破壞「一個中國」的原則，藉此機會宣揚台獨，分裂中國，企圖製造兩岸的緊張局勢。事實證明，台獨嚴重破壞了兩岸關係的和平發展。在座的中華兒女炎黃子孫全力反對任何形式的台獨陣營，維護「一個中國」的原則，捍衛國家主權和領土完整是每一位海外華人華僑應盡的責任和義務。只有維護「一中原則」，才能繼續光大兩岸同胞的經濟文化以及各個領域的交流與合作，增進同胞的親情和福祉。他呼籲大家攜手共同為實現中華民族復興以及實現祖國統一的偉大夢想努力和奮鬥。

多位愛國僑領指出，本次座談會是洛杉磯華人華僑發出的心聲，堅決反對和強烈抗議「台獨」行徑，且要求美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，切實將美國政府的不支持台獨、不支持兩個中國、一中一台的承諾落到實處，停止任何形式的美台官方往來，停止升級美台關係，停止一面聲稱要為中美關係加裝護欄，一面做破壞兩國關係政治基礎的危險行徑，堅決支持中國政府捍衛國家主權和領土完整的一切措施。

美國大洛杉磯地區中國全國促進會強烈抗議蔡英文「竄訪」美國借道洛杉磯，並在聲明中指出，「這次麥卡錫與蔡英文的會面將傷害億萬熱愛和平的中國人民與台灣民眾的感情，為中美關係帶來了嚴重的負面影響。我們旅居美國的華人華僑堅決支持擁護中國政府的一中原則，與一切試圖分裂和破壞中國統一的境外勢力做堅決的鬥爭。」

活動發起人和愛國僑領。（記者朱敏梓／攝影）
活動發起人和愛國僑領。（記者朱敏梓／攝影）
活動發起人之一、美國亞洲人商會主席李錦生。（記者朱敏梓／攝影）
活動發起人之一、美國亞洲人商會主席李錦生。（記者朱敏梓／攝影）
中華會館監事長胡卓球。（記者朱敏梓／攝影）
中華會館監事長胡卓球。（記者朱敏梓／攝影）
美國華人社團聯合會榮譽主席鹿強。（記者朱敏梓／攝影）
美國華人社團聯合會榮譽主席鹿強。（記者朱敏梓／攝影）

洛杉磯 華人 蔡英文

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