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聲援反仇恨行動日 官員學生代表聯手

記者蕭迪玉╱爾灣報導
跨黨派各級民選官員及學生代表聲援「反仇恨行動日」。（記者蕭迪玉／攝影）
跨黨派各級民選官員及學生代表聲援「反仇恨行動日」。（記者蕭迪玉／攝影）

民主黨與共和黨民選官員1日在爾灣市舉行反仇恨會議，聲援反仇恨聯盟 (AAHA) 與加州參議員Josh Newman 聯手對抗仇恨犯罪，立法通過「反仇恨行動日」，呼籲居民一起站出來以實際行動對抗仇恨犯罪。

應邀在會中發言的包括前加州參議員夏柏樂(Bob Huff)、聯邦眾議員Lou Carrea、橙縣縣政委員 Donald Wagner、 Katrina Foley、爾灣市市長 Farrah Khan、副市長金太美(Tammy Kim)、鑽石吧市市議員 Steve Tye、森林湖市議員于淼（Benjamin Yu）、高中生代表 Aidan Chao及大學生代表David Chan等人。

加州參議員Josh Newman指出，根據加州檢察長的統計，自2012年到2020年針對亞裔的仇恨犯罪案增加九倍以上，州政府因而特別撥款從教育、預防及支援被害人等多角度著手，進行跨族裔交流、旁觀者如何制止仇恨犯罪、在公立學校及社區中展開反歧視教育等項目，建立一個更加安全、包容、多元的社會。

國會議員Lou Carrea表示，美國社會由多元族裔的移民組成，來自亞洲及拉丁美洲的移民正是美國得以領先全球的主因，對抗仇恨才能使美國繼續吸引來自世界各地的菁英。

橙縣縣委會主席Donald Wagner說，行動反仇恨聯盟今天邀請了從聯邦到地方的民選官員，還有高中及大學生代表，顯示社區中各階層反仇恨的共同立場。

爾灣市長Farrah Khan也說，2022年爾灣市的仇恨犯罪案件主要以亞裔及非裔為攻擊對象，爾灣加大校園中針對族裔為的仇恨犯罪也有增加。在今年的前三個月中，已發生多起因種族及宗教的仇恨事件，可看出仇恨犯罪並未停止。爾灣市設立七種語言的線上報案系統，但是仍有許多未舉報的仇恨事件，爾灣市致力於提供旁觀者培訓，教導居民如何在仇恨案件發生時，如何在不危害自身安全的前提下，挺身協助被害人，並提供弱勢團體必要的支持。

高中生代表Aidan Chao指出，很高興今天看到跨越黨派的民選官員一起站出來對抗仇恨，美國立國精神就是尊重、包容、對話、民主，因此他和一群相同價值觀的朋友組成了AAHA學生社團，在校園中提倡以對話代替仇恨，並將推動在各個城市設立反仇恨行動日。

由加州州議員Josh Newman提出的「反仇恨行動日」去年12月正式通過立法，訂每年的1月28日為反仇恨行動日。AAHA 通過贊助 SCR 15 協助參議員 Newman。該組織由前加州參議院少數黨領袖夏樂柏參議員及會計師何美湄領導，成立是為了應對加州令人震驚的仇恨犯罪上升。

仇恨犯罪 爾灣加大 加州

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