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南加大交響樂團 華人留學生任首席指揮

記者邵敏／洛杉磯報導
金士涵是樂團第一個擔任指揮的華人留學生。（Richard Ren提供）
金士涵是樂團第一個擔任指揮的華人留學生。（Richard Ren提供）

南加州大學（USC）學生交響樂團春季音樂會，3月26日在校園內的音樂大廳上演，雖是非音樂專業學生樂團，但當晚全場觀眾爆滿。金士涵擔任音樂總監、首席指揮，是該樂團第一個擔任指揮的華人留學生。

金士涵畢業於中國人民大學、在耶魯大學取得碩士學位後，現在是南加大藥學院衛生經濟學專業的博士學生。擅長鋼琴、打擊樂的金士涵，2022年通過考核出任樂團音樂總監，並擔任指揮，他師從蜚聲國際的南加大音樂學院指揮系系主任 Larry Livingston。

樂團為觀眾呈現一場經典多元的音樂會。演奏曲目包括捷克作曲家德沃夏克的經典作品《狂歡節序曲》和《第七交響曲-第四樂章》。兩部作品對專業交響樂團來說也極具挑戰，《狂歡節序曲》採用奏鳴曲式寫作，旋律優美，色彩華麗，但對樂隊演奏技巧有很高的要求。在金士涵的指揮下，樂團壓軸演奏中國著名作曲家王西麟的代表作品《火把節》，這是全世界上演次數最多的中國作品之一，《火把節》用西方音樂語言傳遞中華民族文化，被一些音樂評論家稱作東方的《狂歡節序曲》。

Johnny Wang小提琴獨奏。（Richard Ren提供）
Johnny Wang小提琴獨奏。（Richard Ren提供）

在近百名樂團成員伴奏下，樂團協奏曲比賽頭獎得主、南加大醫學院博士生Johnny Wang，演出布魯赫《第一小提琴協奏曲第三樂章》的小提琴獨奏；南加大音樂學院作曲系一年級新生、客席指揮王涵，率領團員演奏英國作曲家霍爾斯特著名的室內樂作品《聖保羅組曲》和《第二軍樂隊組曲》的部分樂章。

南加大音樂學院指揮系系主任 Larry Livingston教授，出席當天的音樂會，並對樂團演出給與充分肯定和評價，他欣賞中國留學生的音樂才華，每周都為金士涵等留學生安排時間上課。

南加大 中國留學生 交響樂

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