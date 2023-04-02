少數族裔媒體聯盟討論會： 2024大選 挺墮胎女選民將扮要角

少數族裔媒體研討會，預測2024大選「生育自由」和女性投票者將再次成為選舉勝負的關鍵。（圖片來源：講座截圖）

少數族裔媒體聯盟（Ethnic Media Services）31日舉行「生育自由」線上討論會，肯定「生育自由」在2022年期中選舉結果中扮演重要角色，並將在2024年大選中動員女性投票 。

2022年6月24日聯邦最高法院推翻「羅訴韋德案」的判決，廢除憲法對墮胎 權的保護，使得當年11月期中選舉，提倡維護「自由生育」的候選人得到民眾的青睞，尤其是有色人種女性。少數族裔媒體認為在2024大選中「生育自由」和女性投票者將再次成為勝負的關鍵，選民們將投票支持相同理念的候選人。

全國墮胎權利聯盟─美國支持選擇（NARAL Pro-Choice America）的吉魯（Angela Vasquez-Giroux）表示，在該機構研究數顯示，45%的投票者會依候選人對「自由生育」的看法做選擇。研究還指出，在2022的選舉中，不少共和黨選民投票給民主黨候選人，因為他們都支持女性有身體自主權，並且擔心共和黨會頒布更多反墮胎的法規對女性造成傷害。

投票網站Negivator Research顯示，美國民眾對墮胎的支持率不斷上升，43%的人民認為政府不應該干預女性對自己身體做的決定。更有70%的選民認為「自由生育」是美國面臨的一大問題，所以希望他們選出的官員是符合他們的價值觀，所以不論該官員是民主黨或是共和黨。

在「羅訴韋德案」的判決下，影響最大的族群為有色人種女性，拉丁美洲生育正義研究所執行主任羅格貴茲（Lupe Rogriguez ）表示，尋求墮胎服務的女性，有高達三分之二來自有色人種的女性，其中最多的為拉丁裔及非裔 。約650萬即42%拉丁裔女性居住在禁止墮胎的州，許多尋求墮胎服務的女性必須前往合法的州墮胎，但是約有300萬拉丁裔女性來自低收入戶家庭，並沒有時間和存款停止工作，所以約有80萬名拉丁裔婦女被迫將小孩生下。

另外一個危險族群則是移民者，由於語言不通和身分問題，他們也無法獲得幫助。據國家拉丁裔生殖研究所（National Latina Institute for Reproductive Justice）執行主任羅格貴茲（Lupe Rodriguez）表示，在德州（Texas）有許多女性試圖跨州尋求墮胎服務，其中包括無證移民女性。在州與州之間的檢查處，這些女性將面臨被發現身份後遣送回國的可能性。

貝勒（Ebony Baylor）來自一個倡導非裔女性「生育自由」的非營利組織，她表示，反墮胎的禁令使得非裔女性暴露在更多的危險下。尤其在許多地方，非裔族群早就是被警方過度監管，如果有女性想要尋求墮胎服務，就容易被當成罪犯逮補。另外，在該組織的觀察下發現，在合法墮胎的州，反而墮胎率更低，因為政府會提供有關生育和醫療相關的知識，讓女性知道不想生小孩可以避孕。

與拉丁裔和非裔相比，亞裔女性的墮胎率較低，但全美亞太裔婦女聯盟（National Asian Pacific American Women's Forum，NAPAWF）的首席政策主管Yvonne Hsu表示，這並不代表他們不需要這項服務，而是亞洲的傳統文化和習俗使得亞裔女性不敢尋求墮胎服務。

最後，來自維吉尼亞公益組織的斯里尼瓦薩拉加萬（Srinivasaraghavan）表示，希望所有的女性能夠團結起來，並確保身邊所有的人都投票給支持「生育自由」的候選人，不要將自己的權利交給別人決定。