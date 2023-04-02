我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克放話將把推特變數位銀行 盼讓公司市值增逾10倍

常春藤名校學費漲至近9萬元 有家長砸75萬找顧問從小栽培

少數族裔媒體聯盟討論會： 2024大選 挺墮胎女選民將扮要角

記者 陳懿╱綜合報導
少數族裔媒體研討會，預測2024大選「生育自由」和女性投票者將再次成為選舉勝負的關鍵。（圖片來源：講座截圖）
少數族裔媒體研討會，預測2024大選「生育自由」和女性投票者將再次成為選舉勝負的關鍵。（圖片來源：講座截圖）

少數族裔媒體聯盟（Ethnic Media Services）31日舉行「生育自由」線上討論會，肯定「生育自由」在2022年期中選舉結果中扮演重要角色，並將在2024年大選中動員女性投票

2022年6月24日聯邦最高法院推翻「羅訴韋德案」的判決，廢除憲法對墮胎權的保護，使得當年11月期中選舉，提倡維護「自由生育」的候選人得到民眾的青睞，尤其是有色人種女性。少數族裔媒體認為在2024大選中「生育自由」和女性投票者將再次成為勝負的關鍵，選民們將投票支持相同理念的候選人。

全國墮胎權利聯盟─美國支持選擇（NARAL Pro-Choice America）的吉魯（Angela Vasquez-Giroux）表示，在該機構研究數顯示，45%的投票者會依候選人對「自由生育」的看法做選擇。研究還指出，在2022的選舉中，不少共和黨選民投票給民主黨候選人，因為他們都支持女性有身體自主權，並且擔心共和黨會頒布更多反墮胎的法規對女性造成傷害。

投票網站Negivator Research顯示，美國民眾對墮胎的支持率不斷上升，43%的人民認為政府不應該干預女性對自己身體做的決定。更有70%的選民認為「自由生育」是美國面臨的一大問題，所以希望他們選出的官員是符合他們的價值觀，所以不論該官員是民主黨或是共和黨。

在「羅訴韋德案」的判決下，影響最大的族群為有色人種女性，拉丁美洲生育正義研究所執行主任羅格貴茲（Lupe Rogriguez ）表示，尋求墮胎服務的女性，有高達三分之二來自有色人種的女性，其中最多的為拉丁裔及非裔。約650萬即42%拉丁裔女性居住在禁止墮胎的州，許多尋求墮胎服務的女性必須前往合法的州墮胎，但是約有300萬拉丁裔女性來自低收入戶家庭，並沒有時間和存款停止工作，所以約有80萬名拉丁裔婦女被迫將小孩生下。

另外一個危險族群則是移民者，由於語言不通和身分問題，他們也無法獲得幫助。據國家拉丁裔生殖研究所（National Latina Institute for Reproductive Justice）執行主任羅格貴茲（Lupe Rodriguez）表示，在德州（Texas）有許多女性試圖跨州尋求墮胎服務，其中包括無證移民女性。在州與州之間的檢查處，這些女性將面臨被發現身份後遣送回國的可能性。

貝勒（Ebony Baylor）來自一個倡導非裔女性「生育自由」的非營利組織，她表示，反墮胎的禁令使得非裔女性暴露在更多的危險下。尤其在許多地方，非裔族群早就是被警方過度監管，如果有女性想要尋求墮胎服務，就容易被當成罪犯逮補。另外，在該組織的觀察下發現，在合法墮胎的州，反而墮胎率更低，因為政府會提供有關生育和醫療相關的知識，讓女性知道不想生小孩可以避孕。

與拉丁裔和非裔相比，亞裔女性的墮胎率較低，但全美亞太裔婦女聯盟（National Asian Pacific American Women's Forum，NAPAWF）的首席政策主管Yvonne Hsu表示，這並不代表他們不需要這項服務，而是亞洲的傳統文化和習俗使得亞裔女性不敢尋求墮胎服務。

最後，來自維吉尼亞公益組織的斯里尼瓦薩拉加萬（Srinivasaraghavan）表示，希望所有的女性能夠團結起來，並確保身邊所有的人都投票給支持「生育自由」的候選人，不要將自己的權利交給別人決定。

墮胎 投票 非裔

上一則

聲援反仇恨行動日 官員學生代表聯手

下一則

蔡英文過境 親中華人社團抗議

延伸閱讀

填補墮胎需求 馬州新診所6月啟動

填補墮胎需求 馬州新診所6月啟動
伊州南部墮胎診所 外州婦女患者激增

伊州南部墮胎診所 外州婦女患者激增
數萬南方女性 北上伊利諾州墮胎 驚見10歲女童

數萬南方女性 北上伊利諾州墮胎 驚見10歲女童
全美第1州 懷俄明禁墮胎藥 德州法官近期也可能裁決下架墮胎藥

全美第1州 懷俄明禁墮胎藥 德州法官近期也可能裁決下架墮胎藥
提案比照謀殺罪 南卡眾議會推動 婦女墮胎或判死

提案比照謀殺罪 南卡眾議會推動 婦女墮胎或判死
南卡州共和黨眾議員提案 婦女墮胎最高可判死刑

南卡州共和黨眾議員提案 婦女墮胎最高可判死刑

熱門新聞

群規指出，消費者可在亞馬遜網站購物，同時繳納圈貨金給群主。（受訪者提供）

免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？

2023-03-29 11:39
微信群裡發布的買家秀。（受訪者提供）

亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅

2023-03-29 15:39
H女士在約定的時間到達銀行後，對方竟無故「消失了」，打電話根本打不通。（受訪人提供）

Zelle轉帳不小心匯錯帳戶 洛縣華人拒不還錢

2023-03-30 18:23
加州公路巡警局正在調查這起狂野的車禍，所幸無人受重傷。（Anoop Khatra via Storyful）

車輪脫落突襲旁邊車 LA高速路上驚險翻車 視頻全錄

2023-03-28 14:57

華人媽媽誤信富婆 微信換匯被騙10萬…還遭威脅、水軍攻擊

2023-03-30 02:20
警方28日公佈擊斃槍手的其中一名警員Rex Englebert的隨身監控畫面。

田州6死校園濫射 警公佈擊斃槍手畫面

2023-03-28 15:30

超人氣

更多 >
中國留學生愛上穆斯林少女被拒 送豬肉上門結局很慘

中國留學生愛上穆斯林少女被拒 送豬肉上門結局很慘
馬英九掃祖墓哭了兩次 念祭文痛哭失聲三度掩面

馬英九掃祖墓哭了兩次 念祭文痛哭失聲三度掩面
川普在她產後與豔星出軌 梅蘭妮亞怒火攻心仍轉向表態支持

川普在她產後與豔星出軌 梅蘭妮亞怒火攻心仍轉向表態支持
完全退休年齡延至70歲 民調：近8成美國人反對

完全退休年齡延至70歲 民調：近8成美國人反對
佛州婦慘死家中 2歲兒失蹤…多日後在鱷魚口中尋獲遺體

佛州婦慘死家中 2歲兒失蹤…多日後在鱷魚口中尋獲遺體