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河濱縣前警員性虐孩童 認罪逃過牢獄之災

記者啟鉻／河濱即時報導
被告薩耶斯基。（資料圖）
被告薩耶斯基。（資料圖）

南加河濱縣班寧市(Banning)警察局一名前警員涉嫌性虐孩童，近日選擇認罪從輕發落，雖然判決遭到河濱縣地檢署抗告，但被告還是逃過牢獄之災。

被告薩耶斯基(Christopher John Sayeski)40歲，於2022年10月向法庭承認三項罪名，包括與未成年口交、及向未成年人提供性暴露圖片，還有一項是與他人發生性關係。被告必須登記為性犯罪者。

被告選擇直接向法官辛格頓(Mark E. Singerton)認罪。先前法官曾提出要被告認罪，交換三年緩刑和180天監外處罰。如果陪審團斷案定罪，被告將面臨在州監獄服牢刑五年零八個月。但是，2023年3月28日在班寧法院，被告律師卡絲蒂洛成功反駁了檢察官要求對被告實施監禁的訴求。

地檢署女發言人麥克肯澤表示「我們的立場是，被告必須入獄服刑，因為他利用執法人的身分犯下罪行。被告利用與受害人之間的信任及地位實施犯罪，而且受害人有多名。」她未再詳細回顧整個案件經過。

被告律師卡絲蒂洛也未就媒體問題作出回應。據起訴書，被告在2017年至2020年間實施犯罪，薩耶斯基在被捕一周後，於2022年2月11日自警局辭職。

警察 監獄 南加

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