稅季開跑 申報3變化需留意

2023年的稅季已展開，北美華人會計師協會會長張青，提醒納稅人注意今年稅務申報的三大變化，其中一項與加州 的納稅人息息相關。他並提醒納稅人可通過國稅局 在線帳戶，核對自己是否存在漏報、錯報的情況。

一、納稅截止期獲延長

張青指出，今年報稅季的首要變化在於納稅截止期延長。國稅局先是將加州受災地區的納稅截止期從原定的4月18日推遲至5月15日，之後又延至10月16日。這也意味著在此期間的一系列截止期都被延長，原定於2023年1月15日、4月18日、6月15日和9月15日到期的預估稅款(estimated tax payments)也都可以在10月16日之前完成申報。此次延期無疑給加州納稅人提供了更多的喘息時間，但需注意的是，10月16日到期的稅款金額會增加，納稅人應做好資金管理。

另外，此次延期只適用於受災地區的納稅人，即加州、阿拉巴馬州和喬治亞州部分地區。一些加州公司若在非受災區有業務，相應稅表的納稅截止期仍保持不變。

二、退稅 金額大幅減少

張青表示，與去年相比，今年的退稅金額將會大幅度減少。去年納稅人收到的平均退稅額約在3200元至3300元之間，而今年退稅額預計縮水40%，主因是疫情期間的大部分紓困金和稅務優惠已被取消。

對個人來說，這些變化主要來自子女稅優惠、低收入勞力所得補助 (EITC) 以及兒童和受撫養人照護抵免金額的減少。例如，那些在2021年獲得3600元兒童退稅優惠的家庭，在2022稅年只能獲得2000元。兒童和受撫養人照護抵稅(Child and Dependent Care Tax Credit)的費用，也從2021稅年的8000元恢復到之前最高2100元的水平。

三、中產階級退稅申報修改

自去年10月底起，有1600萬加州納稅人收到加州政府的中產階級退稅 (middle-income tax refund)，金額從200元至1050不等。張青表示，由於國稅局最初未明確這部分收入是否需要繳稅，所以一些報稅較早的納稅人對這部分收入進行申報。然而，3月10日國稅局宣佈，這部分退稅收入無需繳稅。因此，對那些在此之前完成2022年稅務申報的納稅人，就需要通過聯邦的修正稅表(amended tax return)進行修改。