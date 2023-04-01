我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯兆彩得主 砸590萬買碧昂絲也置產的豪宅區

哈利、梅根做慈善 一筆神祕1000萬捐款來自矽谷

稅季開跑 申報3變化需留意

記者趙健／綜合報導

2023年的稅季已展開，北美華人會計師協會會長張青，提醒納稅人注意今年稅務申報的三大變化，其中一項與加州的納稅人息息相關。他並提醒納稅人可通過國稅局在線帳戶，核對自己是否存在漏報、錯報的情況。

一、納稅截止期獲延長

張青指出，今年報稅季的首要變化在於納稅截止期延長。國稅局先是將加州受災地區的納稅截止期從原定的4月18日推遲至5月15日，之後又延至10月16日。這也意味著在此期間的一系列截止期都被延長，原定於2023年1月15日、4月18日、6月15日和9月15日到期的預估稅款(estimated tax payments)也都可以在10月16日之前完成申報。此次延期無疑給加州納稅人提供了更多的喘息時間，但需注意的是，10月16日到期的稅款金額會增加，納稅人應做好資金管理。

另外，此次延期只適用於受災地區的納稅人，即加州、阿拉巴馬州和喬治亞州部分地區。一些加州公司若在非受災區有業務，相應稅表的納稅截止期仍保持不變。

二、退稅金額大幅減少

張青表示，與去年相比，今年的退稅金額將會大幅度減少。去年納稅人收到的平均退稅額約在3200元至3300元之間，而今年退稅額預計縮水40%，主因是疫情期間的大部分紓困金和稅務優惠已被取消。

對個人來說，這些變化主要來自子女稅優惠、低收入勞力所得補助 (EITC) 以及兒童和受撫養人照護抵免金額的減少。例如，那些在2021年獲得3600元兒童退稅優惠的家庭，在2022稅年只能獲得2000元。兒童和受撫養人照護抵稅(Child and Dependent Care Tax Credit)的費用，也從2021稅年的8000元恢復到之前最高2100元的水平。

三、中產階級退稅申報修改

自去年10月底起，有1600萬加州納稅人收到加州政府的中產階級退稅 (middle-income tax refund)，金額從200元至1050不等。張青表示，由於國稅局最初未明確這部分收入是否需要繳稅，所以一些報稅較早的納稅人對這部分收入進行申報。然而，3月10日國稅局宣佈，這部分退稅收入無需繳稅。因此，對那些在此之前完成2022年稅務申報的納稅人，就需要通過聯邦的修正稅表(amended tax return)進行修改。

退稅 加州 國稅局

上一則

世界晚報／印度寺廟地板坍塌 40名信徒墜入深井

下一則

美國亞洲旅行社 具夏威夷大島專業旅遊登頂特許

延伸閱讀

加州10大騙局 殺豬盤占3成…這個信號 確定就是騙子

加州10大騙局 殺豬盤占3成…這個信號 確定就是騙子
生活成本高外遷 南加五縣人口淨減

生活成本高外遷 南加五縣人口淨減
蔡英文下周加州會晤麥卡錫 華郵：美軍提高戒備

蔡英文下周加州會晤麥卡錫 華郵：美軍提高戒備
加州議會擬修改公費旅行禁令 難度高

加州議會擬修改公費旅行禁令 難度高
紐森求援聯邦 助風暴受災9縣復原

紐森求援聯邦 助風暴受災9縣復原
加州房市成交量持續上升 2月增17%

加州房市成交量持續上升 2月增17%

熱門新聞

群規指出，消費者可在亞馬遜網站購物，同時繳納圈貨金給群主。（受訪者提供）

免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？

2023-03-29 11:39
微信群裡發布的買家秀。（受訪者提供）

亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅

2023-03-29 15:39
H女士在約定的時間到達銀行後，對方竟無故「消失了」，打電話根本打不通。（受訪人提供）

Zelle轉帳不小心匯錯帳戶 洛縣華人拒不還錢

2023-03-30 18:23
加州公路巡警局正在調查這起狂野的車禍，所幸無人受重傷。（Anoop Khatra via Storyful）

車輪脫落突襲旁邊車 LA高速路上驚險翻車 視頻全錄

2023-03-28 14:57

華人媽媽誤信富婆 微信換匯被騙10萬…還遭威脅、水軍攻擊

2023-03-30 02:20
警方28日公佈擊斃槍手的其中一名警員Rex Englebert的隨身監控畫面。

田州6死校園濫射 警公佈擊斃槍手畫面

2023-03-28 15:30

超人氣

更多 >
1500萬低收入者面臨白卡危機 這5州明天率先開鍘

1500萬低收入者面臨白卡危機 這5州明天率先開鍘
漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀

漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀
機器人取代真人 全美5連鎖餐廳開始大推

機器人取代真人 全美5連鎖餐廳開始大推
暴瘦登場…張惠妹正面三角露光光 當眾崩潰哭喊救命

暴瘦登場…張惠妹正面三角露光光 當眾崩潰哭喊救命
到Aldi超市購物 需要先知道的5件事

到Aldi超市購物 需要先知道的5件事