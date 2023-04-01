華美博物館 4月5日線上說兒童故事

華美博物館與華埠圖書館將於4月5日以視像方式舉行《兒童故事時間》。（主辦單位提供）

為促進家長與子女間之溝通，華美博物館 與華埠圖書館 將於4月5日下午4時（美國太平洋時間）以視像方式舉行《兒童故事時間》；華埠圖書館兒童圖書管理員羅沛筠 (Rita Law) 將朗讀美國亞裔作者Shinsuke Yoshitake 撰寫的《我可以解釋》(I Can Explain) 故事。

此圖書故事適合五至八歲兒童，並歡迎所有其他年齡之兒童在父母的陪同中參與，活動以英語進行。請通過連結camla.org/storytime 免費登記參加。

故事內容：當家長看到孩子挖鼻孔？咬指甲？在衣服上擦拭骯髒手？ 請大家在稱它們的行為是「不禮貌」之前，先考慮這些行為背後可能存在著令人信服的原因。這本搞笑的圖書解讀了各種相關行為背後的原因。聰明而有創意，它將激勵兒童及家長擴大他們的推理能力，並以一種新的、幽默的、最重要的寬容的眼光來看待他們自己的習慣。畢竟，凡事都有一個解釋！

作者Shinsuke Yoshitake 是一位享譽國際的作家暨插畫家，他創作具創意幽默及生動的插圖。雖然立足於日本，但他的五本圖畫書已被翻譯成九種語言在世界各地出版。

華美博物館與華埠圖書館合辦的《兒童故事時間》，由羅沛筠或嘉賓為大家朗讀美國亞裔撰寫之故事。特別感謝熊貓快餐贊助此活動。關於華美博物館其他活動詳情，請瀏覽網址：www.camla.org。