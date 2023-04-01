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爾灣市議會通過 7月1日起新建築採全電力能源

爾灣市訊
爾灣副市長金太美為亞洲餐館業者爭取繼續使用天然氣進行傳統式烹調。（爾灣市議會電視截圖）
爾灣副市長金太美為亞洲餐館業者爭取繼續使用天然氣進行傳統式烹調。（爾灣市議會電視截圖）

爾灣市議會3月28日通過新的電氣化能源政策，規定自今年7月1日起，市內所有的新建築及老建築進行主要整修時，必須採用全電力能源，推動加州走向可再生能源的趨勢，並降低天然氣的使用。爾灣市是橙縣第一個通過全電力能源建築法規的城市。

當日出席的四位爾灣市議員均投票贊成全面電力化的能源政策，但是副市長金太美特別在法規中加入，採用傳統烹飪方式的商業廚房可獲得豁免。金太美指出，不少亞洲美食餐館，必須使用天然氣爐灶進行燒烤、快炒等烹飪方式，為了維護亞裔的文化傳統及特有的烹調方式，爾灣市的全電力能源政策應給予商用廚房例外。

洛杉磯市已於去年12月通過類似的全電力能源建築法規，使洛杉磯市成為加州最大的全電力能源城市，洛市的全電力能源法規只容許商用廚房及工業用途使用天然氣。

加州一些提倡環境保護的團體，曾呼籲爾灣市議會的電氣化能源法規不要有例外。但是金太美強調，雖然使用可再生能源是今後的大趨勢，但不能因此改變亞洲美食餐館的傳統烹調方式；舉例來說，韓式烤肉一定要用明火燒烤，才算是正宗的韓式烤肉。

在市議會討論此議題時，有人建議需要使用天然氣爐灶的餐館，可以向市政府申請特別許可，但金太美不同意，她認為，增設一道申請許可的程序，對韓式及中式亞洲餐廳並不公平，也不符合爾灣市提倡多元文化的形象。

爾灣 天然氣 加州

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