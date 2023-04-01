爾灣市議會通過 7月1日起新建築採全電力能源
爾灣市議會3月28日通過新的電氣化能源政策，規定自今年7月1日起，市內所有的新建築及老建築進行主要整修時，必須採用全電力能源，推動加州走向可再生能源的趨勢，並降低天然氣的使用。爾灣市是橙縣第一個通過全電力能源建築法規的城市。
當日出席的四位爾灣市議員均投票贊成全面電力化的能源政策，但是副市長金太美特別在法規中加入，採用傳統烹飪方式的商業廚房可獲得豁免。金太美指出，不少亞洲美食餐館，必須使用天然氣爐灶進行燒烤、快炒等烹飪方式，為了維護亞裔的文化傳統及特有的烹調方式，爾灣市的全電力能源政策應給予商用廚房例外。
洛杉磯市已於去年12月通過類似的全電力能源建築法規，使洛杉磯市成為加州最大的全電力能源城市，洛市的全電力能源法規只容許商用廚房及工業用途使用天然氣。
加州一些提倡環境保護的團體，曾呼籲爾灣市議會的電氣化能源法規不要有例外。但是金太美強調，雖然使用可再生能源是今後的大趨勢，但不能因此改變亞洲美食餐館的傳統烹調方式；舉例來說，韓式烤肉一定要用明火燒烤，才算是正宗的韓式烤肉。
在市議會討論此議題時，有人建議需要使用天然氣爐灶的餐館，可以向市政府申請特別許可，但金太美不同意，她認為，增設一道申請許可的程序，對韓式及中式亞洲餐廳並不公平，也不符合爾灣市提倡多元文化的形象。
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