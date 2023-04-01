賭城2017年大屠殺 疑因槍手報復賭場取消VIP待遇

帕多克在曼德雷灣酒店開槍的地點。（美聯社）

2017年，當時64歲的帕多克（Stephen Paddock）在十分鐘內朝Route 91 Harvest Music Festival的兩萬群眾濫射，導致Las Vegas Strip上出現60死、數百人傷的重大槍擊 事件。雖然帕多克當場自殺，但是因為沒有遺書，行凶動機依然成謎。不過華爾街 日報近日揭露多名賭客與聯調局（FBI ）的訪談，顯示帕多克疑似因為不滿賭場取消他的VIP待遇，而展開報復行動。

調查當年以動機不明結案，對於華爾街日報的報導，拉斯維加斯警局維持先前說法。當年的警察局長蘭巴多（Joe Lombardo）現在已是內華達州州長，不過州長辦公室對美聯社的詢問拒絕回應。賭城的聯調局（FBI）辦公室也沒有回應。倒是當年負責本案的退休警官Kelly McMahill受訪時說，真的沒有查到因為積怨引發槍擊的線索，警方沒有隱藏證據的理由，而且事到如今更應該關心受害者與家屬的心情吧。

聯調局與警方當年的調查指出，帕多克動機不明，且自殺現場沒有任何線索可循，不過報告還是指出，帕多克在行凶前輸了150萬元鉅款，並在動手前刻意疏離女友與家人。不過，華爾街日報透過公開管道取得的筆錄卻顯示，多名賭友指稱帕多克的積怨不只是因為輸了錢，還包括賭場取消他的VIP待遇。

賭友稱，敢花大錢的帕多克曾是多家賭場求之不得的貴客，但在案發之前，多家賭場卻突然取消帕多克的VIP待遇，不僅不給他免費遊艇之旅、免費包機、豪華套房、還有豪車與酒鄉之旅，還禁止帕多克豪擲千金、無法贏錢。賭友告訴聯調局，他們相信這樣劇烈轉變才是導致帕多克行凶的原因。