羅省中華會館暨全僑 表彰優秀青年

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀、中華會館四大首長和獲獎者合影。（中華會館提供）

羅省中華會館暨南加 全僑各界慶祝2023年青年節暨優秀青年頒獎典禮，近日在華埠金龍酒家隆重舉行。中華會館主席李金生表彰22位優秀青年，肯定他們在學校、在社會各階層的傑出表現。

駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處處長紀欽耀、副處長張正育、洛僑中心主任陳敏永、加州 第49選區眾議員方樹強、聯邦眾議員趙美心代表伍國慶、聖蓋博市副市長吳程遠、市議員丁言愉等官員出席盛會。

經過各公所團體的提名及評審委員會挑選，今年共有22位優秀青年獲表揚，並有一位優秀青年獲成就獎。獲表揚者都是各行各業菁英，有些仍在求學深造。他們是：南加州台灣大學校友會提名的紀又仁、美國加州客家聯合會的洪菱謙、南加州中文學校聯合會的熊偉利、加州台灣同卿聯誼會的廖席賢、政大南加州校友會的張翔、美國客家聯合會的潘文傑、龍岡親義公所的劉凱琪、羅省同源會的賈睿婷、北美洲台灣商會聯合總會的潘亮。

另外還有南加州中國大專院校聯合校友會的楊凯文、羅省秉公堂的徐梓芊、華夏獅子會的張笙珮、世界華人工商婦女企管協會南加州分會的王衍斌、洛杉磯台美商會的林佳恒、李氏敦宗公所的李啟文、美國退伍軍人協會羅省華埠628分會的李德穎、羅省黃氏宗親會的文如意、寧陽會館的黃紫嫺、昭倫公所的黃卉嫺、寧僑會館的韋祖霖、至德三德公所的江永順、羅省林西河堂的鍾宗。羅省伍胥山公所的伍美莉獲頒成就獎。