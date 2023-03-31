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洛市2022年兇殺案年減5% 市警局長摩爾歸功於同仁努力

編譯胡立宗／綜合報導
洛杉磯市2022年兇殺案件年減5%，局長摩爾歸功於警局同仁的努力。（取自洛市警局Central Bureau Homicide網頁）
洛杉磯市2022年兇殺案件年減5%，局長摩爾歸功於警局同仁的努力。（取自洛市警局Central Bureau Homicide網頁）

洛杉磯市警局(LAPD)局長摩爾(Michel Moore)日前指出，2022年的兇殺案件總量較2021年減少5%，由402件降為382件。並且，減少趨勢仍持續至2023年，今年至今發生55起兇殺案，較去年同期減少32%；且與去年同期相比，槍擊案減少15%，暴力犯罪減少12%。

摩爾將兇殺案的減少歸功於洛市警局同仁的努力，與新舊任市長貝斯(Karen Bass)、賈西堤(Eric Garcetti)的協助，以及各個社區給與的線索與幫助。他強調，兇殺案對於整個鄰里的傷害嚴重，許多人自此生活在恐懼之中，家人、朋友也因此消失。

摩爾在公布「2022年洛市警局兇殺報告」的同時也宣布LAPD將推出兇殺專用網站，包括案件的偵查進度，相關照片、姓名與發生日期。摩爾說，LAPD的目標是，當民眾看到這些受害者的當下，也能想到生命的流逝與對整個家庭的衝擊。

兇殺案件2022年報的重點包括：

－洛市警局南區分局(South Bureau)的兇殺件數減少最多，由2021年的167件降為2022年的140件，年減16%。山谷分局(Valley Bureau)年增14%，2022年達67件，高於2021年的59件。

－58%的兇殺案發生在戶外，75%與槍械有關。洛市警局2022年共收繳8427具槍械，較2021年少234具；其中，幽靈槍械(ghost gun)為1706具，占20%。

－破案比率由2021年的68%提高至2022年的75%，更比2020年的56%提高了19個百分點，破案數提高34%。

－黑人女性兇殺案的破案率為100%，西裔女性則為84%。

－家庭相關的兇殺案件2022年比2021年少，但仍多於2020年的27件。

遊民相關兇殺案比2021年的107件增加3件，前三大主因為糾紛、幫派與搶劫，占全部的51%。

－幫派相關的兇殺案連續三年降低，2022年占總數的51%。

幫派 暴力犯罪 遊民

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