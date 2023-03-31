工作積極敬業 7旬華翁獲主題公園表揚

在游強獲得最高榮譽的獎項後，他的同事們紛紛向他祝賀，和他合影留念，並和他一起高舉著他獲得的1000元支票，彰顯了團隊的凝聚力和友情。（游強提供）

曾是中餐館 老闆的南加橙縣 居民游強(Chiang Yuo)，退休後開始在橙縣普安那公園的樂慈百利坊 (Knott's Berry Farm)做兼時工作打發時間。他說該主題公園很大，正好可以到處走走鍛鍊身體。他工作時積極進取、敬業樂群，近日並因此榮獲樂慈百利坊頒發員工最高榮譽的「目的獎」(purpose award)，以及1000元獎金。

他的同事們對他的工作態度都讚譽有加，稱他擁有最好和最積極的態度，包括積極地協助培訓新員工。但游強卻謙虛的說，這一切的榮耀都屬於共事在一起的團隊，他會繼續努力做好工作。

早年從台灣移民美國的游強，現年70餘歲，但他精神奕奕、對工作全力以赴樂此不疲，令人印象深刻。當被問及如何從中餐館老闆轉變為主題公園員工，如何做好心態轉變時，他謙虛地表示，他只是盡心盡力地完成每一份工作而已。

樂慈百利坊在頒發給游強「目的獎」的獎狀上，他的同僚寫上了他得獎的原因，可以看出他在交通管理部門表現卓越，且樂於幫助和培訓新人。別的部門也對游強印象深刻，因為不管他在哪裡，他總是第一個回應別人透過對講機呼叫的求援。