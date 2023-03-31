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美食地圖／40年老店金園 成龍、洪金寶都來過

記者啟鉻／河濱報導
宮保雞。（資料照）
宮保雞。（資料照）

52--核桃蝦。（資料照）
52--核桃蝦。（資料照）

南加內陸地區目前仍在經營的老字號中餐館並不多，具有40餘年歷史的金園（Dragon House ）餐館就是其中之一，創辦人是內陸資深僑領張善利。

影音來源：記者啟鉻

莫瑞諾谷市金園餐館於1978年創立，張善利經營40年後，轉由原餐館大廚李國明運營，李國明在餐館多年，從抓碼、炒鍋做起，現在成為餐館所有者。他說，張善利創立金園並獲得很好口碑，顧客前來可以品嘗可口美食，及優質服務。菜品有大家熟悉的宮保雞、芥蘭牛、乾煸牛、核桃蝦、溜炒雞等，不僅適合在美華人品嘗，也迎合了其他族裔食客的口味。

李國明說，金園餐館是當地唯一一家老字號提供堂吃的中餐館，甚至有顧客說，從十幾歲就隨父母來此就餐，一直到現在還是美食最愛，經常光顧，生日派對或親友節日歡聚都在這裡度過。

餐館標誌。（記者啟鉻／攝影）
餐館標誌。（記者啟鉻／攝影）

據內陸帝國（Inland Empire）媒體美食專欄在多年前一篇報導，將金園餐館譽為「Dragon House：眾多選擇中的美食盛宴」（a feast of food, a feast of choices）。指出，如果說洛杉磯中國城有很好的中餐，但要在中國城之外，要找到可口適合美國當地居民胃口的中餐美食並非易事。但這些在莫瑞諾谷中餐館金園就可以做到。自1978年創辦以後，美味中餐就抓住了當地食客的胃，進而很多顧客成為老主顧。在入門處牆上，掛滿了各界名人來此「打卡」的照片，其中不乏當地電台著名主持人，甚至還有香港明星成龍、洪金寶光顧。金園餐館成立後，獲得消費者認可，多年連續獲得好評。

莫瑞諾谷市老字號中餐館金園（Dragon House ）標誌。（記者啟鉻／攝影）
莫瑞諾谷市老字號中餐館金園（Dragon House ）標誌。（記者啟鉻／攝影）

如今，40餘年經營的金園餐館，依然受到消費者青睞。不少顧客路經莫瑞諾谷市，也會慕名前來品嘗美食，還有不少周邊城市中餐美食愛好者，也特意到這裡打卡。世界日報讀者可以憑九折券到莫瑞諾谷金園餐館就餐。

莫瑞諾谷市金園餐館（Dragon House）地址：22456 Alessandro Blvd. Moreno Valley, CA 92553。

電話：951-653-1442；951-653-9075(致電預訂或外賣)。

金園中餐館。（記者啟鉻／攝影）
金園中餐館。（記者啟鉻／攝影）

美食 中餐館 核桃

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