台大校友會 4/30辦募款演唱會 助台大學子來美深造

南加州台灣大學校友會及基金會30日舉辦記者會，宣布將於4月30日舉辦「夢想啟航」獎學金募款演唱會。（記者張宏／攝影）

南加 台灣大學校友會及基金會30日舉辦記者會，宣布將於4月30日舉辦「夢想啟航」獎學金募款演唱會，邀請到「忘了我是誰」原唱者、金韻歌后王海玲校友主唱及策畫，名主持人眭澔平校友主持。目標是籌款3萬元，助力台大學子來美深造。

南加台大校友基金會理事長官慧珍表示，基金會成立一年多，很多人還不熟悉。基金會和台大校友會連結在一起，其捐款可抵稅，目的是幫助校友籌集資金用於資助校友會社區活動，最重要是為台大學生設立獎學金。

基金會第一炮就是4月30日的演唱會，目標是為獎學金募款，獎學金發放對象是台大校友畢業的博士學位以上的學子，鼓勵資助其到加州 留學，從事頂尖學術研究。

她說，近年台灣學子出國留學人數減少，希望借助獎學金方式鼓勵他們來美深造，將來根據經費許可，其來美就業 和創業也可提供幫助 。

這次演唱會水準都是職業水準，主咖是金韻歌后王海玲，她也是台大校友。屆時她會演唱30首大家耳熟能詳的民歌，如「秋蟬」、「在雨中」等。同時也有洛城民歌三人組邱群芳、余俋儂、黃冠傑，臨時有約樂團、台大吉他社校友唐雲順、沈雁冰等多名歌唱好手聯合演出。演唱會收入將全數用於夢想啟航獎助學金的經費。

校友會前會長王竹青和胡安瀅均表示，今年也是南加台大校友會成立50周年，作為南加少有歷史悠久的校友會，基金會希望能幫助校友會做各種社區活動和獎學金，未來還會幫助母校學弟學妹，呼籲社區民眾積極參與支持。同時校友會年刊也將出版，鼓勵校友們參與。

花哥許希聖作為台大校友也鼎力支持，他表示，他雖畢業很多年，但一直都熱心支持參與校友會舉辦的各種活動，很高興成立基金會，支持母校作為台灣第一等學府的精神。這次演唱會請來名歌星校友還有名主持人，希望能募款到3萬元以上，號召校友和社團朋友積極參與。