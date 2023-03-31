洛城新語／為何華裔官員屢被找碴

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繼擁有中國血統的聯邦眾議員 趙美心，無端被共和黨 眾議員古登（Lance Gooden）質疑對美國的忠誠度後；另一位華裔官員、貿易代表戴琪 ，也被共和黨眾議員當眾找碴。華裔政治人物屢遭攻擊，須警惕「非我族類，其心必異」的歧視亞裔思想蔓延。

共和黨眾議員墨菲（Greg Murphy）日前在聽證會上，公開向貿易代表戴琪發難。墨菲表示，貿易代表磋商時通常十分強硬，需要「狠將」；而戴琪「笑得太甜、人太軟弱」，不適任這一職位。墨菲還在發言中，描述共和黨對當前美國貿易狀態的挫折感，認為拜登政府太放任中國擴張在全球的影響力，導致美國無法與中國爭衡。

面對墨菲的突然發難，戴琪強調「她代表美國人民，捍衛美國利益，不能接受墨菲對她的評估」。或許因為有眾議員古登無端攻擊趙美心對美國忠誠度後，招致廣泛批評的「前車之鑑」；墨菲表面上沒敢效仿古登，拿「中國血統」說事，但結合其前後發言的語境，先批評擁有中國血統的貿易代表不夠強硬，又表達對美、中當前貿易談判狀態的挫敗感，難免有點「非我族類，其心必異」思維之嫌。

墨菲批評戴琪的相關視頻公布後，在網絡上引起譁然。為防止事情進一步發酵、鬧大，墨菲的發言人緊急公關，稱他對戴琪的批評，只是說笑；而且在發言一開頭，也曾讚美戴琪，說她受到歲出入委員會兩黨成員的極大尊敬。

無論是有心也好，說笑也罷。墨菲在公開場合的這番言論，已不可能雁過無痕，尤其是在傳播成本相對較低的數位世代，更會在民眾心中留下漣漪。

近期華裔官員或公眾人物被找碴的事件，也是頻頻發生；除趙美心、戴琪外，華美銀行董事長吳建民、曾參選第45區聯邦國會眾議員的陳介飛等，也都被無端指是中國「間諜」。

如果有民眾認為，上述華裔可能因為有民主黨背景，或與民主黨有較密切聯繫，陷入黨爭才會被共和黨籍民選官員攻擊。不要忘記共和黨領袖麥康諾之妻、曾擔任運輸部長的趙小蘭，作為擁有深紅背景的她，也曾至少六次被前總統川普在其社群平台「真相社群」攻擊。川普不僅用「Coco Chow」的稱呼來貶低趙小蘭，還直言她是麥康諾「愛中國妻子」。

而趙小蘭也罕見做出回應，她在提供給Politico的聲明中說：「當我年輕時，有些人刻意拼錯或讀錯我的名字。亞裔美國人曾經如此努力，為了下一代而改變這種經驗。他（川普）似乎不了解這點。」Politico為此解讀，趙小蘭的反應，暗示川普的反亞裔言論引發的不安感，已經達到新的程度。

正如前總統川普，一句「功夫病毒」為後來蔓延全美的歧視亞裔之風埋下伏筆；在當前中、美競爭的世代背景下，更需警惕這些無端針對華裔官員或公眾人物的攻擊，對整個華裔族群的影響。