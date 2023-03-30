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河濱墜機死者 是快搭帳篷E-Z UP總裁

編譯胡立宗／綜合報導
Mark Carter。（取自NBC）
Mark Carter。（取自NBC）

河濱縣24日發生直升機墜落事件，兩名死者的身分已經查明，一為熱心公益的Dennis Foster，一為E-Z UP 總裁Mark Carter。兩人的友人Kevin Heidorn接受NBC訪問時，真不敢相信兩人的死訊，精通飛行的他們前幾天才在幫大雪受困的民眾送醫療物資。

Kevin Heidorn說，Dennis Foster是個非常愛好生活，每一天都要活得精彩的人。友人說，62歲的Dennis Foster是個成功的工程師，但更愛幫助他人，Dennis Foster與Mark Carter日前才幫助因大雪受困的地區輸送醫療物資，而提供免費醫療運輸服務的Angel Flight 也特別感謝61歲的Mark Carter。

Mark Carter在1983年21歲時就發明了快搭帳篷E-Z UP，之後在運動場合、跳蚤市場與其他戶外場合都能看到E-Z UP的身影，直到墜機事件前，Mark Carter都還是E-Z UP的總裁。

Kevin Heidorn強調，Dennis Foster與Mark Carter都是非常厲害的機師，因此當他看到現場照片時，無法相信機身會碎裂成這樣。不過本身也是阿帕契軍用直升機工程師的他說，他們兩人一定是碰到了無法挽救的機械故障。

Dennis Foster。（取自NBC）
Dennis Foster。（取自NBC）

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