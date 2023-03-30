河濱市花510萬蓋新步道 明年完工

河濱市擬建新步道，全長二哩，投資510萬元。2024年完成。（市府提供）

南加內陸河濱市(City of Riverside )北部將在2024年末前增加一條新健行步道 ，提供戶外運動愛好者可以散步、慢跑和腳踏車騎行的地方。預計步道系統項目投資510萬元，總長度約二哩。

這條步道擬建在被遮蓋的有歷史意義的蓋奇運河(Gage Canal)之上，一個多世紀前，人們利用運河將河濱變成柑橘種植豐產的地區。步道路面採用瀝青和礫石為主。

河濱市負責公園項目的官員建議，自緊鄰河濱加州大學 棒球場的布萊恩街(Blaine Street)，沿著蓋奇運河走廊，北至帕爾米瑞塔大道(Palmyrita)，提供綠植、照明、飲水設施、健身 器材、休息長椅、腳踏車停歇架以及其它便利設施。

市府主管市區公園、休閒娛樂與社區服務項目的經理繆斯(Jordan Maus )表示，項目目標是在未來十年間，整個步道成為綠蔭健行道。希望該項目能夠促進運河附近其它步道擴展。

這條運河建於1880年代，水道全長13哩，橫穿內陸帝國最大城市。河濱市居民安德森表示，他與友人每天都會沿著運河散步。新項目會使得這裡成為一個公園，是城市資產，也是我們歷史的一部分。

繆斯表示，現在居民對戶外活動場所需求日益增加，而蓋奇運河新步道建設，滿足居民需要，也說明在河濱及內陸地區需要增加更多健行步道。