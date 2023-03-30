我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加奧克蘭18起瘋狂搶劫 劫匪還用槍打人

舊金山天氣變換不定 1天迎2場冰雹 傍晚轉晴

河濱市花510萬蓋新步道 明年完工

記者啟鉻／河濱即時報導
河濱市擬建新步道，全長二哩，投資510萬元。2024年完成。（市府提供）
河濱市擬建新步道，全長二哩，投資510萬元。2024年完成。（市府提供）

南加內陸河濱市(City of Riverside )北部將在2024年末前增加一條新健行步道，提供戶外運動愛好者可以散步、慢跑和腳踏車騎行的地方。預計步道系統項目投資510萬元，總長度約二哩。

這條步道擬建在被遮蓋的有歷史意義的蓋奇運河(Gage Canal)之上，一個多世紀前，人們利用運河將河濱變成柑橘種植豐產的地區。步道路面採用瀝青和礫石為主。

河濱市負責公園項目的官員建議，自緊鄰河濱加州大學棒球場的布萊恩街(Blaine Street)，沿著蓋奇運河走廊，北至帕爾米瑞塔大道(Palmyrita)，提供綠植、照明、飲水設施、健身器材、休息長椅、腳踏車停歇架以及其它便利設施。

市府主管市區公園、休閒娛樂與社區服務項目的經理繆斯(Jordan Maus )表示，項目目標是在未來十年間，整個步道成為綠蔭健行道。希望該項目能夠促進運河附近其它步道擴展。

這條運河建於1880年代，水道全長13哩，橫穿內陸帝國最大城市。河濱市居民安德森表示，他與友人每天都會沿著運河散步。新項目會使得這裡成為一個公園，是城市資產，也是我們歷史的一部分。

繆斯表示，現在居民對戶外活動場所需求日益增加，而蓋奇運河新步道建設，滿足居民需要，也說明在河濱及內陸地區需要增加更多健行步道。

步道 加州大學 健身

上一則

一分鐘看加州／都是加州公路 Freeway與Highway差在哪？

下一則

洛州大獲贈340萬 擴大社會工作研究

延伸閱讀

警方公布南加內陸男子被警射殺視頻 有無違法？

警方公布南加內陸男子被警射殺視頻 有無違法？
南加內陸這個城市野狗猖獗 3個月殺死300隻羊

南加內陸這個城市野狗猖獗 3個月殺死300隻羊
南加內陸快餐店被搶 2少年威脅殺死店員 1人才14歲

南加內陸快餐店被搶 2少年威脅殺死店員 1人才14歲
春日採橘 內陸華人農場樂

春日採橘 內陸華人農場樂
僑青春日採橘樂 體驗農活融入僑社

僑青春日採橘樂 體驗農活融入僑社
內陸芳塔那賽NASCA賽車場售地 開價5億4300萬元

內陸芳塔那賽NASCA賽車場售地 開價5億4300萬元

熱門新聞

群規指出，消費者可在亞馬遜網站購物，同時繳納圈貨金給群主。（受訪者提供）

免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？

2023-03-29 11:39
加州公路巡警局正在調查這起狂野的車禍，所幸無人受重傷。（Anoop Khatra via Storyful）

車輪脫落突襲旁邊車 LA高速路上驚險翻車 視頻全錄

2023-03-28 14:57
微信群裡發布的買家秀。（受訪者提供）

亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅

2023-03-29 15:39
警方28日公佈擊斃槍手的其中一名警員Rex Englebert的隨身監控畫面。

田州6死校園濫射 警公佈擊斃槍手畫面

2023-03-28 15:30
洛杉磯僑報前員工陳忠啟。（本報檔案照）

洛杉磯僑報命案大轉折 陳忠啟改認較輕謀殺罪 面臨21年徒刑

2023-03-28 11:19
宜家尋求集體訴訟和解，同意支付2425萬美元和解金。（記者趙健/攝影）

IKEA同意付消費者2425萬和解金 申領通道已開放

2023-03-20 17:00

超人氣

更多 >
免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？

免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？
澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了

澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了
亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅

亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅
這8家連鎖牛排館 讓大廚和美食家都推薦

這8家連鎖牛排館 讓大廚和美食家都推薦
報稅截止期限接近 華郵給出5大建議

報稅截止期限接近 華郵給出5大建議