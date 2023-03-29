微信龐氏騙局 上萬華人上當

群規指出，消費者可在亞馬遜網站購物，同時繳納圈貨金給群主。（受訪者提供）

涉及全美各地上萬華人 的龐氏騙局案件，最近逐漸浮出水面，眾多華人希望通過法律手段討回公道，這些受害人少則損失幾千，多則高達20萬，涉案總金額已至上千萬。據悉，聯邦調查局( FBI )目前已著手調查此案。

此騙局以微信 群方式邀請人們加入，按照群規，消費者可以在亞馬遜（Amazon）、百思買( BestBuy )、以及群主建立的網站購物，後來發展到大客戶可以在任何一家實體店消費。參與者購物同時，需繳納高於商品價格多倍的圈貨金給群主，圈貨金也被稱為高額押金，群主承諾一定期限後全部返還所有款項。同時，老客人介紹新人加入可抵扣圈貨金，因此微信群裡的人越來越多，這些群也越來越多，最後發展到幾十個微信群。在免費商品的誘惑下，人們投入一筆筆錢財，但最後都血本無歸。

案發後，很多被害人痛不欲生，他們不敢告訴家人，獨自承受後果，陷入無盡的追悔中；有些人在坦陳事實後遭受家暴，甚至離婚家變。洛杉磯華裔律師劉龍珠指出，此案的被害人以家庭主婦為主，他們都是普通百姓，收入不高，但因捲入騙局導致家破人亡，造成的社會後果遠大於經濟損失。

根據被害人陳述，他們因為看到群裡很多人發布返款圖片，這才慢慢相信並捲入其中，事後才知道，一小部分人確實收到過退款，但更多曬圖的人其實就是托，用來迷惑誘導眾人不斷投入錢財。被騙金額高達10萬的洛杉磯華人May表示，半年多來自己共投入十幾筆，但從未收到任何退款。此外，這些微信群還推出換購選項，很多受害者因遲遲拿不到返款，只能選擇換購，不斷投入新的資金繼續購物。群裡甚至推出各級別的會員制，會員費高達6000元一年，並有相應優惠措施，其實是另一種詐騙方式。

去年年底，這起被稱為全美最大的龐氏騙局案件開始浮出水面。被害人分析，當時因為犯罪團伙內部分贓不均，資金鏈斷裂，老闆跑路，人們這才意識到投入的錢財可能打了水漂。到了今年1月初，微信群管理員陸續離職，從那時起，群裡再不提返款承諾，一些提出質疑的受害人很快被踢出群，引起眾人群情激憤，案件也因此逐漸被曝光。

騙局的幕後老闆是誰，多方調查顯示沒人真正見過他（她）。被害人認為，微信群的多名管理員實際上就是幫兇，或是詐騙團伙的合夥人，因為很多人的圈貨金都轉帳進入管理員帳戶。但一些管理員反駁，自己同樣是受害人，也是捲入騙局的消費者。案發後，管理員表示自己受到被害人的人肉搜索，家庭地址、身分信息被曝光，甚至遭受人身威脅。

一名管理員特別指出，他所知道的老闆微信名叫阿飛，但從未見過本人，他收到的圈貨金都是通過刷卡鏈接、支付寶、微信或銀行轉賬等方式轉給老闆，其中一部分作為返款，付給前期下單的客人。管理員自稱也是消費者，同樣也要支付下單圈貨金，但只需付一半，此外，老闆還將圈貨金1%-2%的提成給管理員。

劉龍珠律師表示，管理員在本案中起到關鍵作用，因為他們負責發布各種公告、群規，審核各類消息，並收取圈貨金，無疑是這場騙局的核心成員。可能管理員在這場龐大的騙局中也被騙，但更多的時候，他們代表幕後老闆與眾多消費者對接，因此需要承擔相應法律責任。