洛杉磯港恢復暑期實習 3月31日申請截止

洛杉磯港今年恢復大學生暑期實習計劃，申請日期至3 月31 日截止。（洛杉磯港提供）

在中斷三年之後，洛杉磯港 （Port of Los Angeles）現在正在接受2023年暑期實習計劃的申請。已在大學註冊的學生實習生，可以獲得在世界上最繁忙的港口之一工作的實踐經驗，並獲得工程、營銷、房地產 等領域的工作機會。

對在職技能培養和社交感興趣的在讀研究生和大學生，申請表格須於 3 月 31 日（星期五）之前提出。

為期 十週的計劃從 6 月 5 日（星期一）開始，一直持續到 8 月 11 日（星期五）。實習生每週最多工作 40 小時，並且可以在洛杉磯港行政大樓或位於聖佩卓（San Pedro）或威爾明頓（Wilmington）的港口設施現場工作，週一至週五上午 8 點至下午 5 點。暑期實習生時薪在 18.48 美元至 22.91 美元之間。

在 3 月 13 至 31 日的申請期間，申請人應將學生員工問卷、洛杉磯市申請、簡歷和最近的非官方大學成績單副本提交至 [email protected]。任何其他時間收到的不完整提交或申請將不予考慮。如需更多信息，請致電港口人力資源部310-732-3480。