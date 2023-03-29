仿TikTok遊戲惡整 女遭水桶套頭送醫

遭到惡搞的Lana Clay-Monaghan。（取自KTLA）

橙縣托斯汀(Tustin )的Target 分店26日下午發生意外。正在選購嬰兒用品的媽媽Lana Clay-Monaghan，突然遭人由後方套上水桶，以致患有癲癇的她馬上無法呼吸，昏倒在地。警方初步判斷，嫌犯可能是模仿TikTok 等社交平台上的「陌生人套桶子大挑戰」(stranger bucket challenge)。

30歲的Lana Clay-Monaghan最近剛生下雙胞胎，因此當天前往Target分店選購嬰兒用品，但她正在逛店時，卻突然間遭人突然以桶子套頭而且圍住脖子，她當下就不能呼吸，取下後發現四名少年正在拍攝，他們看起來正在惡作劇，或是在拍片子好放到TikTok之類的平台。

Lana Clay-Monaghan從癌症中撿回一命，不過後果之一是長期癲癇，當天的事件導致她無法呼吸， 之後因此昏迷被送到爾灣加大 的醫學中心，還好現在已無大礙。

她接受KTLA訪問時說，她現在都會一直注意身旁動靜，深怕又遭人惡整，她不能相信在她的社區裡竟然不能放心去Target花個10至15分鐘購物，她懷疑這群年輕人是故意找上在嬰幼兒區的女性，覺得惡整她會很有趣。

警方說，這四名少年之後逃出店外，不過網路上還沒發現相關的影片，因此警察只能依監視器畫面鎖定嫌疑人。警方強調，就算是網路上看來的惡整法子，套桶子在陌生人頭上還是犯罪行為，而且可能引發危險，因此他們會依攻擊與侵害他人調查本案。

對Lana Clay-Monaghan來說，她還在恢復心情之中，但是事件引發的副作用可不只是「好笑」而已。她說，家長都應該告訴小孩，不管在網路上看到什麼好笑的惡搞，不要試著再搞一次，引發了事件更應該出面負責。