我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

微信龐氏騙局 上萬華人上當 最多損失20萬

金山灣區發生規模3.5地震 華人被震醒 以為做噩夢

艾爾蒙地市將發救濟金 符條件居民每月500元為期1年

艾爾蒙地訊
艾爾蒙地市為符合條件居民每月提供500元救濟金。（取自Unsplash.com）
艾爾蒙地市為符合條件居民每月提供500元救濟金。（取自Unsplash.com）

洛杉磯縣艾爾蒙地市(El Monte)日前啟動收入保障計畫(Guaranteed Income Program)，該計畫將為125名符合條件的居民每月提供500元救濟金，為期12個月，總計6000元。

該市的保證收入計畫由美國救援計畫法案(ARPA)資助，以幫助減輕疫情期間居民經歷的負面影響。市政府鼓勵符合條件的艾爾蒙地市居民申請，申請自3月27日開始，4月15日截止。艾爾蒙地市社區和經濟發展總監Betty Donavanik指出，申請可以在線或親自提交。

符合條件的申請者必須是女戶主、無配偶、艾爾蒙地居民、有18歲以下受撫養人，受疫情影響，且根據商務部( U.S. Department of Commerce)核實，家庭收入處於或低於貧困線的人。

艾爾蒙地城市經理馬丁尼茲(Alma Martinez)表示，這是將ARPA資金部署到社區中最脆弱居民的直接方式之一，「很自豪能與蘭德智庫公司(RAND Corporation)合作，這是一家受尊敬的研究機構，管理和評估該項目。」RAND Corporation將完成這項計畫的推廣、招聘和外展工作，同時協助計畫註冊、審查資格申請、註冊選定的參與者，並與參與者進行入職培訓。

馬丁尼茲表示，期待加入美國其他城市的行列，這些城市正在利用資源，直接支持受疫情影響最嚴重的人們，努力改變社區困境。

有關艾爾蒙特市保證收入計畫和申請的具體信息，請訪問 https://www.elmonteca.gov/682/Guaranteed-Income-Program。

艾爾蒙地 疫情 商務部

上一則

美食樂園╱加州8樣道地美食 各有風味

下一則

僑報命案未判終身監禁 因難證預謀殺人

延伸閱讀

華埠參與式預算投票本周啟動 民眾投票決定6大項目支出

華埠參與式預算投票本周啟動 民眾投票決定6大項目支出
新州青少年組織IYC 訪社區長者

新州青少年組織IYC 訪社區長者
紐約客談／5華人逐鹿第43區 考驗選民

紐約客談／5華人逐鹿第43區 考驗選民
橙縣聖璜卡畢斯壯諾市燕子日遊行 「挺台灣」隊吸睛

橙縣聖璜卡畢斯壯諾市燕子日遊行 「挺台灣」隊吸睛
經典賽／美國暴冷輸墨西哥 30歲菜鳥轟雙響炮成殺手

經典賽／美國暴冷輸墨西哥 30歲菜鳥轟雙響炮成殺手
洛杉磯變「庇護城市」？ 共和黨反對

洛杉磯變「庇護城市」？ 共和黨反對

熱門新聞

宜家尋求集體訴訟和解，同意支付2425萬美元和解金。（記者趙健/攝影）

IKEA同意付消費者2425萬和解金 申領通道已開放

2023-03-20 17:00
由外送平台送來的食物大多是麥當勞或星巴克，有位居民多次收到一樣的商品，表示自己已經吃膩了。（取材自ABC7新聞截圖）

連收免費Uber Eats吃到怕 高地公園社區居民懷疑動機

2023-03-21 16:12
加州公路巡警局正在調查這起狂野的車禍，所幸無人受重傷。（Anoop Khatra via Storyful）

車輪脫落突襲旁邊車 LA高速路上驚險翻車 視頻全錄

2023-03-28 14:57
蒙地貝婁22日上午出現強烈龍捲風，至少兩家華人公司的倉庫數萬呎的屋頂在不到一分鐘内被掀掉將近一半，所幸沒有傳出人員傷亡。氣象專家 表示，南加州地區極少有龍捲風，22日的天象非常奇特。（李若提供）

洛縣蒙地貝婁竟傳出龍捲風 2家華商倉庫屋頂瞬間剩半

2023-03-22 17:44
洛杉磯僑報前員工陳忠啟。（本報檔案照）

洛杉磯僑報命案大轉折 陳忠啟改認較輕謀殺罪 面臨21年徒刑

2023-03-28 11:19
拉古納灘Selanne Steak Tavern的牛排餐。（米其林指南提供）

米其林新名單 加州南北6餐廳入選

2023-03-21 02:16

超人氣

更多 >
精打細算…想省錢就別進這5家美國最貴超市

精打細算…想省錢就別進這5家美國最貴超市
她後院蓋小屋自住 大房出租付所有開銷還有賺頭

她後院蓋小屋自住 大房出租付所有開銷還有賺頭
共產祖國、假結婚仲介…川普前妻伊凡娜 FBI查到什麼？

共產祖國、假結婚仲介…川普前妻伊凡娜 FBI查到什麼？
車輪脫落突襲旁邊車 LA高速路上驚險翻車 視頻全錄

車輪脫落突襲旁邊車 LA高速路上驚險翻車 視頻全錄
美國文化最豐富的十個州 你住的州上榜了嗎？

美國文化最豐富的十個州 你住的州上榜了嗎？