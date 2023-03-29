艾爾蒙地市將發救濟金 符條件居民每月500元為期1年

艾爾蒙地市為符合條件居民每月提供500元救濟金。（取自Unsplash.com）

洛杉磯縣艾爾蒙地 市(El Monte)日前啟動收入保障計畫(Guaranteed Income Program)，該計畫將為125名符合條件的居民每月提供500元救濟金，為期12個月，總計6000元。

該市的保證收入計畫由美國救援計畫法案(ARPA)資助，以幫助減輕疫情 期間居民經歷的負面影響。市政府鼓勵符合條件的艾爾蒙地市居民申請，申請自3月27日開始，4月15日截止。艾爾蒙地市社區和經濟發展總監Betty Donavanik指出，申請可以在線或親自提交。

符合條件的申請者必須是女戶主、無配偶、艾爾蒙地居民、有18歲以下受撫養人，受疫情影響，且根據商務部 ( U.S. Department of Commerce)核實，家庭收入處於或低於貧困線的人。

艾爾蒙地城市經理馬丁尼茲(Alma Martinez)表示，這是將ARPA資金部署到社區中最脆弱居民的直接方式之一，「很自豪能與蘭德智庫公司(RAND Corporation)合作，這是一家受尊敬的研究機構，管理和評估該項目。」RAND Corporation將完成這項計畫的推廣、招聘和外展工作，同時協助計畫註冊、審查資格申請、註冊選定的參與者，並與參與者進行入職培訓。

馬丁尼茲表示，期待加入美國其他城市的行列，這些城市正在利用資源，直接支持受疫情影響最嚴重的人們，努力改變社區困境。

有關艾爾蒙特市保證收入計畫和申請的具體信息，請訪問 https://www.elmonteca.gov/682/Guaranteed-Income-Program。