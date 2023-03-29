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「尋找記憶中的故事」 華人作家廖茂俊70歲出書

記者邵敏／洛杉磯報導
廖茂俊表示，70歲出新書，得到很多共鳴，這就是最大的肯定。（受訪者提供）
廖茂俊表示，70歲出新書，得到很多共鳴，這就是最大的肯定。（受訪者提供）

南加華人作家廖茂俊出版新書《尋找記憶中的故事》，他說，這本書就像是自己的回憶錄， 為大半輩子的學習、生活、旅遊、以及對電影的愛好留下紀錄，「70歲出版新書，真是一件歡天喜地的人生樂事。」

南加華人作家廖茂俊出版新書《尋找記憶中的故事》。（受訪者提供）
南加華人作家廖茂俊出版新書《尋找記憶中的故事》。（受訪者提供）

廖茂俊祖籍湖南，出生於台灣台南市，文化大學東語系畢業，1981年赴美留學畢業後30多年從事教育工作，曾任波莫那學院(Pomona College)中文教授、南加大(USC)馬歇爾商學院中文教授，並以終身職教授榮退。

70歲著書，緣起《萬夫莫敵》男主角道格拉斯(Kirk Douglas)曾說過的一句話，「在忘記之前，希望跟人們分享自己92年的故事，包括一生、家庭、工作，及其哲學。」廖茂俊喜歡道格拉斯的每一部電影，也被他的話深深觸動。

同時，年邁的父親失去記憶前曾對廖茂俊說，「你以教授身份退休，又有豐富的人生經驗，應該好好寫本書，讓世人讀你一生記憶裡的故事。」基於這樣的動力，廖茂俊回顧過去人生70多年，將發表過的文章匯集成書，共分四章節，包括文化教育、生活雜文、遊記、電影評論，跟隨文字一同尋找記憶中的故事。

在書中，廖茂俊強調自己是中國人，他從文化角度看台灣60年的變化，並呼籲，台灣要回到中國的主流文化，台灣人要做一個堂堂正正的中國人。廖茂俊表示，「也許下一代人不喜歡我寫的東西，但我有良心要告訴大家，台灣人、大陸人都是中國人。」

遊記章節中，廖茂俊記錄了自己坐火車去美國小鎮旅行的故事、重新回到久違的浙江、他和首爾有個約會、走進台灣人的原鄉，享受一個人的浪漫，每個旅途中的故事，字如珠璣，娓娓道來。他拜訪賽珍珠的故居，來到徐志摩的墳前，解讀林語堂的空間，與這些文人在時空旅行中不期而遇。

從小喜歡電影的廖茂俊回憶，小時候家隔壁就是電影院，他在每日看電影的環境中長大，新書的第四個章節正是電影評論。廖茂俊以自己獨特的視角，寫下李安的《臥虎藏龍》、馮小剛的《芳華》、張藝謀的《長城》等多部作品的影評。他寫道，「愛上電影，不是我的錯，主要是電影太迷人。」

廖茂俊將此書獻給父親，他說，11歲時母親離家，父親含辛茹苦將四個兒女扶養長大，幾天前，廖茂俊為父親慶祝98歲生日，只有父子兩人的生日派對，卻也歡樂無窮。

為宣傳新書出版，廖茂俊3月26日踏上回台灣的旅程，臨行前接受本報記者採訪。他說，70歲出新書，得到很多共鳴，這就是最大的肯定，古人向來都說，著書立說是一個文人該有的本份。

電影院 南加大 教育

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