降犯罪率 天普市增10個車牌閱讀器監控不法活動

為了降低犯罪率，天普市計畫增設十個車牌識別器。（取自unsplash示意圖）

天普 市的犯罪率近期不斷升高，尤其是入室和汽車盜竊等越來越嚴重。為了加強公共安全，市議會批准與Flock Group Inc.簽訂服務協議，以增設十個自動車牌閱讀器(ALPR)攝像頭來監控和打擊犯罪活動。

即使犯罪率尚未達到歷史最高水平，該市議會仍在3月21日批准這份協議，並授權將約2萬8500元的預算 納入2022-23財年普通基金，以加強公共安全。

天普市犯罪率持續上升，順應該市警察局長雷耶斯(Mark Reyes)向市政府提出增設ALPR攝像頭的要求，市議會21日召開會議，通過與Flock Safety簽訂服務協議。該項服務可定位被盜車輛，並解決其他使用汽車的犯罪活動。目前ALPR攝像頭技術在警方獲廣泛應用，可以提供更好的公共安全。

市議會已授權城管簽署並執行協議，相關費用則納入2022-23財年普通基金預算。此外，市議會通過決議，確認協議和訂閱服務不需要進行環境審查，一切法規皆符合州指南第15060(c)(3)條規定。

據悉，這款由科技公司Flock Safety推出的全區域固定式攝像頭系統，設計理念為執法部門提供更廣泛的覆蓋範圍和更詳細的信息。這個訂閱模式的系統將打擊犯罪的技術，包括ALPR攝像機硬件、硬件維護、ALPR軟件、軟件更新、無限用戶、30天無限數據存儲、LET連接、太陽能電池板、桿式安裝設備和監控等。

該系統專注於捕獲車輛特徵，如品牌、型號、顏色、車牌、車牌狀態、時間，提供客觀證據，如車輛和車牌等。而服務範圍因不使用面部識別技術，也不記錄任何個人身份信息，如姓名、地址或電話號碼，讓警方、及民眾在使用上更加安心。

以下是增設攝像頭的路段：Rosemead Boulevard 至Pentland Street、Rosemead Boulevard 至Callita Street、Temple City Boulevard 至Lower Azusa Road、Temple City Boulevard 至Camino Real、Baldwin Avenue 至Lower Azusa Road、Baldwin Avenue 至Live Oak Avenue、Lower Azusa Road 至Encinita Avenue、Lower Azusa Road 至El Monte Avenue、Las Tunas Drive 至Rosemead Boulevard以及Las Tunas Drive 至Baldwin Avenue。

協議條款包括24個月的訂用期限，第一年支付2萬8500元、一次性安裝費3500元，第二年支付2萬5000元。如果在第二年年底之前終止協議，每個攝像頭將收500美元的一次性移除費。