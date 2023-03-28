我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遏制哄抬油價 加州立法通過 全美首例

房價上演雙城記 西部12都會區跌 東部37都會區漲

降犯罪率 天普市增10個車牌閱讀器監控不法活動

記者張庭瑜／洛杉磯報導
為了降低犯罪率，天普市計畫增設十個車牌識別器。（取自unsplash示意圖）
為了降低犯罪率，天普市計畫增設十個車牌識別器。（取自unsplash示意圖）

天普市的犯罪率近期不斷升高，尤其是入室和汽車盜竊等越來越嚴重。為了加強公共安全，市議會批准與Flock Group Inc.簽訂服務協議，以增設十個自動車牌閱讀器(ALPR)攝像頭來監控和打擊犯罪活動。

即使犯罪率尚未達到歷史最高水平，該市議會仍在3月21日批准這份協議，並授權將約2萬8500元的預算納入2022-23財年普通基金，以加強公共安全。

天普市犯罪率持續上升，順應該市警察局長雷耶斯(Mark Reyes)向市政府提出增設ALPR攝像頭的要求，市議會21日召開會議，通過與Flock Safety簽訂服務協議。該項服務可定位被盜車輛，並解決其他使用汽車的犯罪活動。目前ALPR攝像頭技術在警方獲廣泛應用，可以提供更好的公共安全。

市議會已授權城管簽署並執行協議，相關費用則納入2022-23財年普通基金預算。此外，市議會通過決議，確認協議和訂閱服務不需要進行環境審查，一切法規皆符合州指南第15060(c)(3)條規定。

據悉，這款由科技公司Flock Safety推出的全區域固定式攝像頭系統，設計理念為執法部門提供更廣泛的覆蓋範圍和更詳細的信息。這個訂閱模式的系統將打擊犯罪的技術，包括ALPR攝像機硬件、硬件維護、ALPR軟件、軟件更新、無限用戶、30天無限數據存儲、LET連接、太陽能電池板、桿式安裝設備和監控等。

該系統專注於捕獲車輛特徵，如品牌、型號、顏色、車牌、車牌狀態、時間，提供客觀證據，如車輛和車牌等。而服務範圍因不使用面部識別技術，也不記錄任何個人身份信息，如姓名、地址或電話號碼，讓警方、及民眾在使用上更加安心。

以下是增設攝像頭的路段：Rosemead Boulevard 至Pentland Street、Rosemead Boulevard 至Callita Street、Temple City Boulevard 至Lower Azusa Road、Temple City Boulevard 至Camino Real、Baldwin Avenue 至Lower Azusa Road、Baldwin Avenue 至Live Oak Avenue、Lower Azusa Road 至Encinita Avenue、Lower Azusa Road 至El Monte Avenue、Las Tunas Drive 至Rosemead Boulevard以及Las Tunas Drive 至Baldwin Avenue。

協議條款包括24個月的訂用期限，第一年支付2萬8500元、一次性安裝費3500元，第二年支付2萬5000元。如果在第二年年底之前終止協議，每個攝像頭將收500美元的一次性移除費。

Boulevard 天普 預算

上一則

習普臨別對話 讓人為中國憂

下一則

遏制哄抬油價 加州立法通過 全美首例

延伸閱讀

洛城停車場情侶遇持槍搶劫 強制趴地搜身 視頻全錄

洛城停車場情侶遇持槍搶劫 強制趴地搜身 視頻全錄
半程馬拉松今回歸 逾10路段封路關閉

半程馬拉松今回歸 逾10路段封路關閉
鎖定猶太裔騙投資攝像頭 男恐判20年

鎖定猶太裔騙投資攝像頭 男恐判20年
天普市長交接 文尚丞再度上任

天普市長交接 文尚丞再度上任
強力執法罰單增萬 地鐵犯罪減少20%

強力執法罰單增萬 地鐵犯罪減少20%
人臉識別 車主須跪車前看鏡頭 小鵬致歉下架

人臉識別 車主須跪車前看鏡頭 小鵬致歉下架

熱門新聞

宜家尋求集體訴訟和解，同意支付2425萬美元和解金。（記者趙健/攝影）

IKEA同意付消費者2425萬和解金 申領通道已開放

2023-03-20 17:00
亞凱迪亞商場停車場，一名華女3月17日遭遇持槍劫匪。（圖：受害人提供）

車內玩手機 突遭槍指頭…洛縣商場劫匪猖狂 華女驚魂交出財物

2023-03-19 21:59
由外送平台送來的食物大多是麥當勞或星巴克，有位居民多次收到一樣的商品，表示自己已經吃膩了。（取材自ABC7新聞截圖）

連收免費Uber Eats吃到怕 高地公園社區居民懷疑動機

2023-03-21 16:12
拉古納灘Selanne Steak Tavern的牛排餐。（米其林指南提供）

米其林新名單 加州南北6餐廳入選

2023-03-21 02:16

世界晚報╱牠又犯事！ 男子一開家門就慘遭攻擊

2023-03-20 21:44
蒙地貝婁22日上午出現強烈龍捲風，至少兩家華人公司的倉庫數萬呎的屋頂在不到一分鐘内被掀掉將近一半，所幸沒有傳出人員傷亡。氣象專家 表示，南加州地區極少有龍捲風，22日的天象非常奇特。（李若提供）

洛縣蒙地貝婁竟傳出龍捲風 2家華商倉庫屋頂瞬間剩半

2023-03-22 17:44

超人氣

更多 >
田州女攜3槍濫射 基督教小學6死…槍手被擊斃

田州女攜3槍濫射 基督教小學6死…槍手被擊斃
雖然工作 拜登夫婦也領社安金 猜猜多少錢？

雖然工作 拜登夫婦也領社安金 猜猜多少錢？
傳傅瑩指中美若決裂有沒有國家挺中國 文章被刪

傳傅瑩指中美若決裂有沒有國家挺中國 文章被刪
歷史時刻 馬英九抵達上海 國台辦副主任陳元豐接機

歷史時刻 馬英九抵達上海 國台辦副主任陳元豐接機
圖輯／田州小學6死槍案 校長遭槍殺亡 槍手是校友跨性人

圖輯／田州小學6死槍案 校長遭槍殺亡 槍手是校友跨性人