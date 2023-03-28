橙縣聖璜卡畢斯壯諾市燕子日遊行 「挺台灣」隊吸睛

聖璜卡畢斯壯諾市2023年燕子日遊行，橙縣及聖地牙哥台灣鄉親組成「Team Taiwan」共襄盛會。一排右三橙僑中心主任蕭蓓如、右七僑務諮詢委員黃河芬、右九僑務促進委員張慧玲。（橙僑提供）

南加橙縣 聖璜卡畢斯壯諾市(San Juan Capistrano)第63屆2023年燕子日遊行 (Swallows Day Parade)，25日盛大舉行，柑縣台灣醫師及牙醫師公會聯合橙縣及聖地牙哥 僑團首度籌組「挺台灣」(Team Taiwan)遊行隊共襄盛會，在熱鬧遊行隊伍之中，讓台灣風采在主流社區亮起來。

當天125位台灣鄉親由僑務促進委員張慧玲召集，組成陣容浩大的「挺台灣」隊亮麗登場，除橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如、僑務委員張珮鑾、僑務諮詢委員黃河芬、僑務顧問張欣珠及潘美弘應邀參加外，柑縣台灣同鄉會、聖地牙哥台灣同鄉會、Laguna Woods台灣同鄉會、海外青年文化大使協會(FASCA)橙縣分會、爾灣華裔青少年舞獅隊的成員，也踴躍加入挺台灣行列。

參加活動的蕭蓓如表示，今年世界衛生大會(WHA)將於5月21日在瑞士日內瓦召開，藉由這次遊行讓主流社區認識台灣，爭取主流人士支持台灣參與WHA的最佳機會，也能展現台裔融入主流社區的熱情。

活動召集人張慧玲表示，今年是橙縣及聖地牙哥台灣鄉親第一次參加主流社區的燕子日遊行，大家穿著白色挺台灣的制服，加上三太子、財神爺、美麗的台灣原住民小姐與觀眾互動，還有可愛的舞獅隊表演，讓挺台灣的隊伍獨具特色、活潑吸睛，也非常壯觀。